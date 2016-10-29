ATO’ya kayyum atanacak

Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret odası olan Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) yaşanan istifa depreminin ardından boşalan yönetim kurulunun yerine kayyum atanması kararlaştırıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kayyumu en kısa sürede atayacağız ve kayyum odayı seçime götürecek" derken kayyumun Pazartesi günü göreve başlayacağı ve ATO'yu 27 Kasım'da seçimlere götürerek yeni yönetimin oluşmasını sağlayacağı öğrenildi. Seçimlerde şu an için tek aday Beyaz TV Genel Müdürü Osman Gökçek görünüyor.