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TT girişimcilik merkezi açıyor

TT girişimcilik merkezi açıyor
Türk Telekom, girişim hızlandırma programı PİLOT'un dördüncü döneminin tamamlandığını, ayrıca tüm paydaşların bir araya geleceği bir girişim merkezi kuracağını açıkladı. İstanbul Genel Müdürlük binasında 500 metrekarelik bir alanda kurulacak girişimcilik merkezinin yakın dönemde hayata geçirilmesi planlanıyor.
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