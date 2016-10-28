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Türkiye'nin talebini kabul etti

Rus enerji şirketi , Türkiye'nin doğalgaz gaz sevkiyatını 9.3 oranında artırmasını isteğini kabul etti.

Gazprom Türkiyenin talebini kabul etti

Rus enerji şirketi , Türkiye'nin günlük doğalgaz ithalat miktarını arttırma talebinde bulunduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Gazprom'dan ithal ettiği doğalgaz miktarının yüzde 9,2 arttırılarak 82,1 milyon metreküpe çıkarılmasını talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, geçmişte olduğu gibi, Türkiye'nin bu talebine olumlu yanıt verileceği ve söz konusu ilave doğalgazın temin edileceğine yer verildi.

Almanya'dan sonra Gazprom'un en büyük ikinci doğalgaz müşterisi olan Türkiye, Mavi Akım ve Ukrayna üzerinden gelen Batı Hattı'ndan yıllık yaklaşık 30 milyar metreküplük Rus gazı ithal ediyor.
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  • 28 Ekim 2016, Cuma 15:33
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