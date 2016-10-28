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Emekliye bin 389 TL

Merkez Bankası’nın 2016 yılı enflasyon tahmini yüzde 7.5. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.73 olacak. Taban maaş bin 389 liraya kadar çıkacak

Emekliye bin 389 TL
Emeklilerin zam ayı yaklaşırken; yeni maaşlar da merak konusu oldu. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.73 çıkacak. Bu tahmin tutarsa, en düşük aylık esnaf emeklilerinde bin 206 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bin 389 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yılın Ocak ve Temmuz dönemlerinde, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2017'deki zammını belirleyecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri zam oranının ipuçlarını veriyor. Merkez Bankası, 2016 yılı enflasyonunun yüzde 7.5 olmasını bekliyor. Buna göre, 2016'nın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.73 olacak.

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) verilerine göre; halen en düşük maaş SSK'dan 2000'den önce emekli olanlarda bin 339, sonra emekli olanlarda 798, Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 163, tarım emeklilerinde ise 916 lira seviyesinde. Yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.73 olması halinde; Ocak'ta en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 389, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 828, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 206, Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise 950 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2017'nin ikinci zammını da Temmuz'da alacak.



NASIL HESAPLADIK?
● Endeksin geçen yıla göre yüzde 7.5 artışla Aralık 2016'da ulaşacağı nokta bulunuyor.
● Ardından Haziran 2016'ya göre ne kadar değişim yaşandığına bakılıyor.
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