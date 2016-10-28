Emekliye bin 389 TL

Emeklilerin zam ayı yaklaşırken; yeni maaşlar da merak konusu oldu. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.73 çıkacak. Bu tahmin tutarsa, en düşük aylık esnaf emeklilerinde bin 206liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bin 389 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yılın Ocak ve Temmuz dönemlerinde, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşenenflasyon kadar zam alıyor. 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2017'deki zammını belirleyecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri zam oranının ipuçlarını veriyor. Merkez Bankası, 2016 yılı enflasyonunun yüzde7.5 olmasını bekliyor. Buna göre, 2016'nın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.73 olacak.
İŞTE YENİ ÜCRETLER Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) verilerine göre; halen en düşük maaş SSK'dan 2000'den önce emekli olanlarda bin 339, sonra emekli olanlarda 798, Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 163, tarım emeklilerinde ise 916 lira seviyesinde. Yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.73 olması halinde; Ocak'ta en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 389, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 828, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 206, Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise 950 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2017'nin ikinci zammını da Temmuz'da alacak.
NASIL HESAPLADIK?
● Endeksin geçen yıla göre yüzde 7.5 artışla Aralık 2016'da ulaşacağı nokta bulunuyor.
● Ardından Haziran 2016'ya göre ne kadar değişim yaşandığına bakılıyor.
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