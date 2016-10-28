Bakan Müezzinoğlu promosyon için tarih verdi

Bakan Müezzinoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Müezzinoğlu, ziyaretin ardından Muratpaşa Camisi'nde cuma namazını kıldı. Cami çıkışında, vefat eden Meliha Tolun'un bahçede cenaze namazı için bekleyen ailesine başsağlığı dileyen Müezzinoğlu, daha sonra Kazım Özalp Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Müezzinoğlu, burada Filistinli bir vatandaş ile Vahap Güngör adlı seyyar ayakkabı boyacısıyla bir süre sohbet etti. Güngör, Bakan Müezzinoğlu'nun ayakkabılarının tozunu aldı.

Esnafa işlerinde bereket dileyen Müezzinoğlu, bir kuyumcu dükkanında işletmeci ve alışveriş yapan müşteriyle de görüştü.

Müezzinoğlu, emeklilere ne zaman promosyon verileceğini soran bir vatandaşa, "Bitireceğiz, biraz sabır. Sizin lehinize daha iyi olsun diye uğraşıyoruz." yanıtını verdi. Müezzinoğlu, aynı vatandaşın, "Ne kadar bekleyeceğiz" şeklindeki sorusunu da "En fazla yıl sonu." diye cevapladı.

Müezzinoğlu, sigara içen başka bir vatandaştan ise sağlığı için tiryakiliğe son vermesini istedi.

Annesinin bebek arabasıyla gezdirdiği 6 aylık Hüseyin Efe Özkara'yı kucağına alıp seven Müezzinoğlu, "Ömrü bereketli, bahtı açık olsun. Ben çok torun baktığım için merak etme." dedi.

Müezzinoğlu, esnaf ziyareti sırasında yanına gelerek, 10 yıl önce vefat eden malulen emekli eşinden kendisine maaş bağlandığını ve bu nedenle yeniden evlenemediğini söyleyen Ethem Yardım isimli vatandaşa, eşi ölen kadınlara da maaş bağladıklarını söyledi.

Bakan Müezzinoğlu, ayrıca Beşiktaşlı engelli bir gençle sohbet etti.

Müezzinoğlu, Antalya EXPO Center'da dün açılan 7. Yöresel Ürünler Fuarı'nı da (YÖREX) ziyaret etti. Stantları gezen Müezzinoğlu, İznik çini işlemesinin nasıl yapıldığını izledi, Uşak Tarhana Baba standında kendisine bardakla ikram edilen tarhanayı içti.