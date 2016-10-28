  1. TT girişimcilik merkezi açıyor
  2. 1 gün çalışana da tazminat

640 milyon TL bugün ödeniyor

640 milyon TL bugün ödeniyor
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "2016 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugün itibariyle üreticilerimize toplam 639.5 milyon TL'lik ödeme yapılacak" dedi. Çelik, bu ödemelerle beraber yılın ilk 10 ayında çiftçilerimize toplam 10 milyar 219 milyon lira destek sağlandığını söyledi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar