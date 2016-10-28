640 milyon TL bugün ödeniyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "2016 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugün itibariyle üreticilerimize toplam 639.5 milyon TL'lik ödeme yapılacak" dedi. Çelik, bu ödemelerle beraber yılın ilk 10 ayında çiftçilerimize toplam 10 milyar 219 milyon lira destek sağlandığını söyledi.