1 gün çalışana da tazminat

Her çalışanın kıdem tazminatı almasını sağlayacak fon sistemi için çalışmalar sürüyor. Kıdem tazminatının her ay işveren tarafından çalışan adına açılan bireysel hesabayatırılacağı sistem için hazırlık yapılıyor. 1 gün bile çalışanın kıdem tazminatı alacağı sistem, Çalışmave Sosyal GüvenlikBakanlığı'nın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Konu, işçi ve işveren kesimiyle detaylarıyla ele alındıktan sonra Meclis'esevk edilecek. Çalışma veSosyal Güvenlik BakanıMehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı konusunda işçi ve işveren arasındayüzde 70'e varan ortakbir noktayı yakaladıkları zaman konuyu Meclis gündemine getirmeyi planladıklarını söyledi.
KAMUDA YENİ DÖNEM
Gündemlerindeki bir diğer konunun da kamu personel rejimi olduğunu anlatan Müezzinoğlu, "Memuriyete atanan kişi emekliliğe kadar kendini garantide görüyor. Bu anlayışı kıracak bir sistem getirmek istiyoruz. 4A, 4B, 4C olarak adlandırılan kadro sistemi sadeleşecek" dedi.
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