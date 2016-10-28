1 gün çalışana da tazminat

Her çalışanın kıdem tazminatı almasını sağlayacak fon sistemi için çalışmalar sürüyor. Kıdem tazminatının her ay işveren tarafından çalışan adına açılan bireysel hesaba yatırılacağı sistem için hazırlık yapılıyor. 1 gün bile çalışanın kıdem tazminatı alacağı sistem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Konu, işçi ve işveren kesimiyle detaylarıyla ele alındıktan sonra Meclis'e sevk edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı konusunda işçi ve işveren arasında yüzde 70'e varan ortak bir noktayı yakaladıkları zaman konuyu Meclis gündemine getirmeyi planladıklarını söyledi.



KAMUDA YENİ DÖNEM

Gündemlerindeki bir diğer konunun da kamu personel rejimi olduğunu anlatan Müezzinoğlu, "Memuriyete atanan kişi emekliliğe kadar kendini garantide görüyor. Bu anlayışı kıracak bir sistem getirmek istiyoruz. 4A, 4B, 4C olarak adlandırılan kadro sistemi sadeleşecek" dedi.