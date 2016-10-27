Türkiye 5G’ye hazırlanıyor

TESTLERİ YÖNETECEK

Turkcell, üyesi olduğu Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği (NGMN) çatısı altında, küresel ölçekte yapılacak ilk 5G saha testlerini yönetecek. Açıklanan takvime göre, 2017'nin Nisan ayında 5G'nin öncüsü sayılan ilk standartlar belirlenecek. Sonrasında Turkcell'in yer aldığı bir konsorsiyum bu ürünlerin global ölçekte yapılacak saha testlerini yönetecek. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Dünyadaki ilk saha testlerini yönetecek birim içerisinde olmaktan memnunuz" dedi. Amaçlarının 5G'de öncü konumda yer almak olduğunu ifade eden Terzioğlu, şöyle konuştu: "Türkiye'nin teknoloji üreten ülke konumuna gelmesi yolunda 5G'nin çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor ve 5G teknolojilerinin geliştirilme sürecinde aktif rol alıyoruz. Son 1 yıldır ulusal ve global ölçekte çok önemli işbirlikleri yaptık."



5 ADIMLI STRATEJİ

Vodafone, 4.5G teknolojisine göre 10-100 kat daha hızlı olması beklenen 5G'ye giden yolda lisanslı/ lisanssız spektrum birleştirme, darbantta nesnelerin interneti, noktadan noktaya havadan yüksek hızda veri aktarımı, portatif çekim noktaları ve şebeke fonksiyon sanallaştırma aşamalarından oluşan 5 adımlı bir çalışma yürütüyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, çalışmalarını dün düzenlenen toplantıda anlattı. Toplantıda, canlı lisanslı/ lisanssız spektrum birleştirme testi yapılarak 400 Mbps hıza ulaşıl- dı. Vodafone'un mükemmel veri kullanım deneyimi yaşatma hedefiyle çalıştığını belirten Rao, "Önceki mobil genişbant teknolojileri ağırlıklı olarak internetin hızlandırılmasına odaklanırken, 5G bir adım ileri giderek nesnelerin internetini hayatımıza sokacak."