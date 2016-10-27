Tezgah ucuzluyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı BülentTüfenkci, sebze-meyve fiyatlarındakioynaklığın çok fazla olduğunu belirterek,"Üretici ile tüketici arasındaki makasıbiraz daha daraltabilir miyiz, bununla ilgilineler yapılabilir, hangi adımlar atılabilir?Bununla ilgili çalışmalar yapacağız" dedi.Antalya Yaş Sebze ve Meyve Haliesnafını gezen Tüfenkci, amaçlarının hemüreticinin kazanması hem de tüketicininmakul fiyatlarla sebze ve meyveyitüketmesi olduğunu ifade etti. Tüfenkci,üreticiden tüketiciye ulaşırken fiyatlarınikiye, üçe katlandığını, bu sorunuçözme noktasında çalışmalar yaptıklarınıvurgulayarak, şöyle konuştu: "Bununla ilgilinakliye fiyatlarının yüksek olduğundanbahsediliyor. Tüketiciye ulaşırken farklızincirler olduğunu ifade ediyorlar. Enönemlisi de nakliye sırasında tarladanhallere gelirken, hallerden manavlara,marketlere veya pazarlara gelirken firelerinoluştuğunu ve bu firenin azaltılmasıhalinde fiyatların biraz daha makulseviyelere düşeceği belirtiliyor. Salıakşamı Gıda Komitemizin bir toplantısıvardı. Oradan buraya geldik. Buradanedindiğimiz bilgileri gıda komitesindedeğerlendirerek yeni bir hal yasasını hayatageçirmiş olacağız."
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