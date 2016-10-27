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Tezgah ucuzluyor

nda, üretici-tüketici arasındaki makası daraltmak için düğmeye basıldı. Bakan Tüfenkci, ‘Fiyatlar makul olacak’ dedi.

Tezgah ucuzluyor
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ndaki oynaklığın çok fazla olduğunu belirterek, "Üretici ile tüketici arasındaki makası biraz daha daraltabilir miyiz, bununla ilgili neler yapılabilir, hangi adımlar atılabilir? Bununla ilgili çalışmalar yapacağız" dedi. Antalya Yaş Sebze ve Meyve Hali esnafını gezen Tüfenkci, amaçlarının hem üreticinin kazanması hem de tüketicinin makul fiyatlarla sebze ve meyveyi tüketmesi olduğunu ifade etti. Tüfenkci, üreticiden tüketiciye ulaşırken fiyatların ikiye, üçe katlandığını, bu sorunu çözme noktasında çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bununla ilgili nakliye fiyatlarının yüksek olduğundan bahsediliyor. Tüketiciye ulaşırken farklı zincirler olduğunu ifade ediyorlar. En önemlisi de nakliye sırasında tarladan hallere gelirken, hallerden manavlara, marketlere veya pazarlara gelirken firelerin oluştuğunu ve bu firenin azaltılması halinde fiyatların biraz daha makul seviyelere düşeceği belirtiliyor. Salı akşamı Gıda Komitemizin bir toplantısı vardı. Oradan buraya geldik. Buradan edindiğimiz bilgileri gıda komitesinde değerlendirerek yeni bir hal yasasını hayata geçirmiş olacağız."
Etiketler:
  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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