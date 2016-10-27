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‘Tasarruf açığımız 125 milyar euro’

‘Tasarruf açığımız 125 milyar euro’
Emeklilik ve Hayat CEO'su Meral Eredenk Kurdaş, Türkiye'nin emeklilik dönemi tasarruf açığının 125.2 milyar euro olduğunu söyledi. Aviva'nın 8 Avrupa ülkesinde yaptığı araştırmayı açıklayan Kurdaş, "Emeklilik tasarruf açığı veren ülkeler arasında ilk sırada 461 milyar euro ile Almanya var. Türkiye 5'inci sırada" dedi.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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