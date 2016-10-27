Okul sütü ihalesi yapıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen okul sütü ihalesinde, komisyon başkanı, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok, Türkiye'nin 4 kısma ayrıldığı ihale kapsamında 289 milyon 538 bin 688 paket 200 mililitre yağlı UHT içme sütü satın alınacağını belirtti.

İhalede, Gönenli Süt, AK Gıda, Yavuz Lojistik Gıda, Dimes - Pınar iş ortaklığı, Güney Süt, Yörükoğlu Süt tarafından 6 ayrı teklif zarfı sunulduğunu kaydeden Demirok, zarfların açılarak ön değerlendirmesinin yapılmasının ardından herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

Demirok, ihalede yaklaşık maliyetin, birinci kısım için 36 milyon 574 bin 966,03 lira (birim fiyat 0,6131 lira), ikinci kısım için 58 milyon 415 bin 774,4 lira (birim fiyat 0,6103 lira), üçüncü kısım için 61 milyon 107 bin 142,7 lira (birim fiyat 0,6152 lira), dördüncü kısım için 21 milyon 145 bin 788,98 lira (birim fiyat 0,6069 lira) olmak üzere toplam 177 milyon 243 bin 672,11 lira olduğunu bildirdi.

Daha sonra tekliflerin açıklandığı ihalede, birim fiyat olarak en düşük teklifi, birinci ve dördüncü kısım için sırasıyla 0,453 ve 0,4329 lira ile Yörükoğlu Süt, ikinci kısım için 0,46 lira ile Yavuz Lojistik Gıda, üçüncü kısım için 0,4488 lira ile Dimes - Pınar iş ortaklığı verdi.

İhalede sunulan tekliflerin ön incelemesinde sorun bulunmadığını ifade eden Demirok, detaylı incelemenin daha sonra tamamlanacağını, sonucun daha sonra kamuoyuna açıklanacağını söyledi.