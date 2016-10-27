Kasasında 24 ülke var

APPLE, dördüncü mali çeyrek rakamlarını açıkladı. Buna göre; ABD'li devin kasasındaki nakit paranın 237.6 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığı belirtildi. Bir önceki çeyreğe göre kasadaki paranın 6.1 milyar dolar arttığı kaydedildi. Apple'ın kasasındaki para, Avrupa Birliği'ne (AB) üye 24 ülkenin ekonomisini geride bırakırken, ABD'nin en zengin 3 isminin servetini de geçiyor. iPhone meraklıları sayesinde büyüyen Apple'ın kasasındaki parayla şunlar yapılabiliyor:
- 186 milyon ons altın alıp, en çok altın rezervine sahip 20'nci ülke konumuna geliyor.
- Her ABD'liye 742 dolar verebiliyor.
- 2 tane Mc Donald's satın alabiliyor.
- ABD'li otomotiv devi Ford'un piyasa değerini 5'e katlıyor.
- Hırvatistan ekonomisinin büyüklüğü 50milyar dolar. Apple bu ülkeyi 5 kere geçiyor.
Öte yandan Apple, bu yılın Temmuz-Eylül dönemine denk gelen 2016 mali yılının dördüncü çeyreğinde net kâr ve gelirinin azaldığını duyurdu. Söz konusu dönemdeki net kârın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 düşüş göstererek 9 milyar dolar olduğu, gelirin de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 46.9 milyar dolara gerilediği belirtildi.
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