İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) İran'ın ilk yabancı organize sanayi bölgesini kurarak ülkede 10 milyar dolarlık bir yatırım planladığı belirtildi.
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Ali Yezdani, İSO'yla yapılan anlaşma kapsamında 140 birimden oluşacak sanayi bölgesinin 500 hektarlık bir alanda inşa edileceğini açıkladı. Yezdani, İSO'nun bu çerçevede İran'da 10 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planladığını ifade etti.
Kurulacak sanayi bölgesinin İran'ın ilk yabancı sanayi bölgesi niteliğini taşıyacağını kaydeden Yezdani, "Ülkedeki çeşitli sanayi bölgelerinde dağınık bir şekilde yabancı yatırımcı var, ancak ilk kez bir sanayi bölgesi yabancılar tarafından kuruluyor. Üstelik bu bölgenin tasarım çalışmaları da Türklerin kendisi tarafından yapılacak" dedi.
Kurulması planlanan sanayi bölgesi için İSO'ya 15 bölge önerdiklerini belirten İranlı yetkili, anlaşmanın nihaileşmesi için Türk tarafıyla müzakerelerin devam ettiğini kaydetti.
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