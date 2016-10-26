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e karne

Kamudaki sistemi eğitimde de uygulanacak. lerin notunu öğrenciler ve veliler verecek

Öğretmene karne
Kamuda 'performans değerlendirmesi' sistemi, öğretmenlerle başlıyor. Artık lerin de öğrenciler gibi karnesi olacak. Öğrenciler de öğretmenlerine not verecek. Yeni sistemde, öğretmenlerin ı hem öğrencilerin hem de velilerin notlarıyla ölçülecek. Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı önemli reformlardan biri olan, ilk kez TAKVİM'in duyurduğu 'kamuda performans ölçümü' için düğmeye basıldı. İlk uygulamayı, Milli Eğitim Bakanlığı hayata geçiriyor. Bu eğitim-öğretim yılından itibaren her yıl öğretmenlerin performansı ölçülecek. Hem velilerden hem de öğrencilerden öğretmeni değerlendirmesi istenecek. Öğretmenlere hem mevcut ve mezun olmuş öğrencileri hem de veliler not verecek. Ayrıca öğrencilerin başarıları da öğretmenin performansını belirlemede etkili olacak. Sistemin detaylarını Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz açıkladı. Yılmaz, "Hem velilerden hem de öğrencilerden öğretmeni değerlendirmelerini isteyeceğiz. Yani öğrenci öğretmene not verecek. Bu yıl içinde uygulayacağız. Değerlendirme yıl yıl yapılacak. Sadece mezun öğrenciler değil mevcut öğrenciler de değerlendirme yapacak. Öğrencinin sınav ve akademik başarıları da performansta etkili olacak."
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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