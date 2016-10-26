Öğretmene karne

Kamuda 'performansdeğerlendirmesi' sistemi,öğretmenlerle başlıyor. Artıköğretmenlerin de öğrenciler gibikarnesi olacak. Öğrenciler deöğretmenlerine not verecek.Yeni sistemde, öğretmenlerinperformansı hem öğrencilerinhem de velilerin notlarıylaölçülecek.Hükümetin uzun süredirüzerinde çalıştığı önemlireformlardan biri olan, ilk kezTAKVİM'in duyurduğu'kamuda performansölçümü' için düğmeye basıldı.İlk uygulamayı, Milli EğitimBakanlığı hayata geçiriyor.Bu eğitim-öğretim yılındanitibaren her yıl öğretmenlerinperformansı ölçülecek. Hemvelilerden hem de öğrencilerdenöğretmeni değerlendirmesiistenecek. Öğretmenlerehem mevcut ve mezun olmuşöğrencileri hem de veliler notverecek. Ayrıca öğrencilerinbaşarıları da öğretmeninperformansını belirlemedeetkili olacak.Sistemin detaylarını MilliEğitim Bakanı İsmet Yılmazaçıkladı. Yılmaz, "Hem velilerdenhem de öğrencilerden öğretmenideğerlendirmelerini isteyeceğiz.Yani öğrenci öğretmenenot verecek. Bu yıl içindeuygulayacağız. Değerlendirmeyıl yıl yapılacak. Sadecemezun öğrenciler değil mevcutöğrenciler de değerlendirmeyapacak. Öğrencinin sınavve akademik başarıları daperformansta etkili olacak."
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