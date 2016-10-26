Milyonları ilgilendiren değişiklik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yaptığı açıklamada, otomotiv sektörünün 2023 hedeflerine ulaşması için mevzuat çalışmaları ve düzenlemelere devam edildiğini ifade etti.Mevzuat çalışmaları ile karayollarında can ve mal güvenliğinin artırılması, araçların yüksek güvenlik seviyesinde olmasının amaçlandığını vurgulayan Özlü, ayrıca Türkiye'deki otomobil üretiminin desteklenmesine yönelik tedbirler alındığını belirtti. Özlü, bu hedefler çerçevesinde, 28 Kasım 2008'de yürürlüğe giren Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği (AİTM) günün teknolojik şartlarına uyum sağlanması amacıyla revize edilerek Resmi Gazete'de yayımlandığını kaydetti.Türkiye'de üretim yapan imalatçıların desteklenmesine yönelik düzenleme hakkında bilgi veren Özlü, "Bakanlıkça düzenlenen ulusal araç tip onayı, Türkiye'de üretimi yapılan araç tipleri için uygulanacak. Türkiye'de üretilmeyen araç tiplerinin, güncel AB tip onayı belgesine sahip olması gerekecek. Bu şekilde, Türkiye'de üretim yapan firmaların desteklenmesi amaçlanıyor. Böylece Türkiye'de üretim yapan firmalar, ulusal yönetmelikteki istisnalardan yararlanacak, yurt dışında üretim yapan firmalar ise Avrupa tip onayını alacaklar." ifadelerini kullandı.Özlü, araçlara yapılan cam filmi uygulamasına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut durumda mevzuatta yer almayan ve cezai işleme tabi olabilen cam filmi uygulaması ile ilgili olarak çalışma yapıldı ve cam filmi uygulamalarının AİTM Yönetmeliği çerçevesinde standardına uygun yapılmasına dair hükümlere yer verildi. Yani yönetmelikteki esaslara uygun onaylı cam filmi takılması artık araçlarda serbest oluyor."

Özlü, sürücü güvenlik kabini için araçlarda tadilat yapılacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Son olarak İstanbul'da metrobüs şoförüne yapılan saldırı ile kamuoyunun gündemine gelen, şoförün araç içerisindeki güvenliği ile ilgili, sürücü güvenlik kabini için toplu taşıma araçlarında yapılacak tadilatlarla ilgili hükümlere yer verildi. Toplu taşım araçlarında şoför koruma kabini yapılmasına ilişkin esaslar belirlendi."

Toplu taşım araçlarına acil durum butonu getirileceğine işaret eden Özlü, "Özgecan Aslan cinayeti ile kamuoyunun gündemine gelen toplu taşıma araçlarındaki güvenlik sorununun giderilmesi amacıyla söz konusu araçlarda araç takip cihazı, acil durum butonu ve kamera sistemi bulundurulması için yapılacak tadilatlarda aranacak şartlara dair hükümler düzenlendi." bilgisini verdi.Araçlara LPG/CNG yakıt sistemi tadilatı uygulamasına getirilen ilave hükümler hakkında bilgi veren Özlü, şunları kaydetti:

"Petrol istasyonlarında LPG/CNG dolumu yapan personelin mağduriyetine yol açan araçlardaki dolum ağızları ile ilgili olarak çalışma yapıldı. AİTM Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak LPG/CNG tadilatlarında, LPG/CNG dolum ağzının aracın alt kısmında bulunmaması gerektiği yönünde düzenleme yapıldı. Yani araçların alt kısmına LPG dolum ağızları konulmayacak.Ayrıca güncel uluslararası standartlar dikkate alınarak LPG/CNG tank ömürleri için çalışma yapıldı ve CNG tank ömrü 20 yıla, LPG tank ömrü ise 15 yıla çıkartıldı."

AİTM Yönetmeliğinin yanı sıra Yetkili Teknik Sorumluların Görev, Yükümlülük ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bakanlık tarafından yürütülen otomotiv tip onayı mevzuatı kapsamında firmalarda faaliyette bulunan veya sözleşmeli görev yapan teknik elemanların (mühendislerin) sınav sonucu sertifikalandırılarak yetkili teknik sorumlu olmaları, bunların görev ve yükümlülükleri, eğitim verecek/sınav yapacak kurum, kuruluşlar ile ilgili düzenleme yapıldı.