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cu hortladı

İngilizler, ’ye yeniden saldırdı. Independent’tan sonra BBC de dünya markaları üzerinden Türk üretimini hedef aldı. de çocuk işçi çalıştığı yalanını ortaya attı. Hazır giyimciler ayaklandı...

Komplocu hortladı
Türkiye'yi karalamak, algı operasyonu oluşturmak için yalan ve maksatlı haberleriyle sık sık gündeme gelen İngiliz yayın kuruluşu BBC, yine boş durmadı. BBC, bu sefer Türk hazır giyim sektörünü hedef seçti. cu BBC, dünya devleri Marks and Spencer, Zara ve Mango'nun 'de üretim yaptırdığı fabrikalarda Suriyeli çocuk işçi çalıştırıldığını iddia etti. BBC, hiçbir delile dayandıramadığı haberinde, kayıtdışı istihdam edilen çocuk işçilerin kötü koşullarda, zor şartlar altında çalıştırıldığı iftirasını ortaya attı. Dünyada gün geçtikçe yıldızı parlayan Türk hazır giyim sektörünü kendine rakip gören İngiltere, karalama kampanyası ile itibar zedelemeye çalıştı.

ALGI OPERASYONU
Markaların tamamı ise, tedarik zincirlerini dikkatli bir şekilde takip ettiklerini ve mülteci ya da çocukların suistimal edilmesine izin vermediklerini açıkladı. Marks and Spencer, kendi yaptığı araştırmalarda, Türkiye'deki tedarik zincirinde Suriyeli göçmen çalıştırıldığına dair herhangi bir bulguya rastlamadığını duyurdu. Geçtiğimiz Ocak ayında yine İngiliz yayın kuruluşu Independent Gazetesi, benzer bir haber ile H&M ve Next'in çocuk işçi çalıştırdığı yalanını ortaya atmıştı. Sektör temsilcileri ve markaların büyük tepkisi üzerine geri adım atılmış ve algı operasyonu başarılı olamamıştı.

HAZIR GİYİMCİLER TEPKİLİ
BBC'nin asılsız haberi, hazır giyim sektöründe büyük yankı uyandırdı. Hazır giyim sektörü üzerinden Türkiye'yi hedefe koyan 'komploya' karşı sektör temsilcileri bir araya geldi. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat ile sektör temsilcileri BBC'ye tepkilerini ortaya koydu. Sektör temsilcileri, bugün yeni bir açıklama daha yapacak.

VATAN DAŞ TEPKİSİ
BBC'nin Türk düşmanlığı İngiltere ve çevresinde yaşayan vatandaşların da tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, BBC binası önünde Türk bayraklarıyla toplanarak protesto gösterisinde bulunuyor.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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