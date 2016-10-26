Komplocu hortladı

İngilizler, Türkiye’ye yeniden saldırdı. Independent’tan sonra BBC de dünya markaları üzerinden Türk üretimini hedef aldı. Tekstilde çocuk işçi çalıştığı yalanını ortaya attı. Hazır giyimciler ayaklandı...
Türkiye'yi karalamak, algı operasyonu oluşturmak için yalan ve maksatlı haberleriyle sık sık gündeme gelen İngiliz yayın kuruluşu BBC, yine boş durmadı. BBC, bu sefer Türk hazır giyim sektörünü hedef seçti. Komplocu BBC, dünya devleri Marks andSpencer, Zara ve Mango'nun Türkiye'de üretim yaptırdığı fabrikalarda Suriyeli çocuk işçi çalıştırıldığını iddia etti. BBC, hiçbir delile dayandıramadığı haberinde, kayıtdışı istihdam edilen çocuk işçilerin kötü koşullarda, zor şartlar altında çalıştırıldığı iftirasını ortaya attı. Dünyada gün geçtikçe yıldızı parlayan Türk hazır giyim sektörünü kendine rakip gören İngiltere, karalama kampanyası ile itibar zedelemeye çalıştı.
ALGI OPERASYONU Markaların tamamı ise,tedarik zincirlerini dikkatlibir şekilde takip ettiklerinive mülteci ya da çocuklarınsuistimal edilmesine izinvermediklerini açıkladı. Marksand Spencer, kendi yaptığıaraştırmalarda, Türkiye'dekitedarik zincirinde Suriyeligöçmen çalıştırıldığına dairherhangi bir bulguyarastlamadığınıduyurdu.GeçtiğimizOcak ayındayine İngilizyayın kuruluşuIndependentGazetesi, benzerbir haber ile H&M veNext'in çocuk işçi çalıştırdığıyalanını ortaya atmıştı. Sektörtemsilcileri ve markalarınbüyük tepkisi üzerine geri adımatılmış ve algı operasyonubaşarılı olamamıştı.
HAZIRGİYİMCİLERTEPKİLİ
BBC'nin asılsız haberi, hazır giyim sektöründe büyük yankı uyandırdı. Hazır giyim sektörü üzerinden Türkiye'yi hedefe koyan 'komploya' karşı sektör temsilcileri bir araya geldi. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat ile sektör temsilcileri BBC'ye tepkilerini ortaya koydu. Sektör temsilcileri, bugün yeni bir açıklama daha yapacak.
VATAN DAŞ TEPKİSİ
BBC'nin Türk düşmanlığı İngiltere ve çevresinde yaşayan vatandaşların da tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, BBC binası önünde Türk bayraklarıyla toplanarak protesto gösterisinde bulunuyor.
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