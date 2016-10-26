İş’e 1 ayda 1.9 milyar dolar

Türkiye İş Bankası, 23 Eylül'de aldığı yaklaşık 1.1 milyar ABD Doları tutarında sendikasyon kredisinin ardından, geçtiğimiz hafta da uluslararası piyasalarda 600 milyon ABD Doları tutarında 5.5 yıl vadeli tahvil ihraç etti. Türkiye dışında yerleşik yatırımcılara satılan tahvilin kupon faiz oranı ve getirisi yüzde 5.5 olarak gerçekleşti. Bu ihraç, 15 Temmuz kalkışması ve Moody's notu sonrası Türkiye'de özel sektör tarafından gerçekleştirilen ilk euro tahvil ihracı olma özelliği taşıyor.