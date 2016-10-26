  1. Geçmişe dönük hizmet kazanılır
  2. Zorlu Center’a 3 dalda ödül

İş’e 1 ayda 1.9 milyar dolar

İş’e 1 ayda 1.9 milyar dolar
Türkiye İş Bankası, 23 Eylül'de aldığı yaklaşık 1.1 milyar ABD Doları tutarında sendikasyon kredisinin ardından, geçtiğimiz hafta da uluslararası piyasalarda 600 milyon ABD Doları tutarında 5.5 yıl vadeli tahvil ihraç etti. Türkiye dışında yerleşik yatırımcılara satılan tahvilin kupon faiz oranı ve getirisi yüzde 5.5 olarak gerçekleşti. Bu ihraç, 15 Temmuz kalkışması ve Moody's notu sonrası Türkiye'de özel sektör tarafından gerçekleştirilen ilk euro tahvil ihracı olma özelliği taşıyor.
Etiketler:
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar