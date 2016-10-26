Hazine rahat borçlandı

Moody's'in not indiriminin ardından geçen ay yurt içinde gerçekleştirdiği ihalelere 4 kattan fazla talep alan, yurt dışında bu ay yaptığı ihraçta ise 3.5 kat taleple karşılaşan Hazine, dün de rahat borçlandı. Hazine'nin dün düzenlediği 5 yıl vadeli tahvilin faiz yüzde 9.66 ile beklentinin altında kaldı. 2 milyar 964 milyon liralık teklif gelen ihalede, net satış 1 milyar 369 milyon lira oldu. Kamu kuruluşlarının 250 milyon liralık teklifinin tamamının karşılandığı ihalede, 1.6 milyar lira teklifin 987 milyon lirası karşılandı.