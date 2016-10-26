  1. Çalışan anneye 4 bin 521 TL
  2. Yapılandırma uzatıldı

Hazine rahat borçlandı

Hazine rahat borçlandı
Moody's'in not indiriminin ardından geçen ay yurt içinde gerçekleştirdiği ihalelere 4 kattan fazla talep alan, yurt dışında bu ay yaptığı ihraçta ise 3.5 kat taleple karşılaşan Hazine, dün de rahat borçlandı. Hazine'nin dün düzenlediği 5 yıl vadeli tahvilin faiz yüzde 9.66 ile beklentinin altında kaldı. 2 milyar 964 milyon liralık teklif gelen ihalede, net satış 1 milyar 369 milyon lira oldu. Kamu kuruluşlarının 250 milyon liralık teklifinin tamamının karşılandığı ihalede, 1.6 milyar lira teklifin 987 milyon lirası karşılandı.
Etiketler:
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar