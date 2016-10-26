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ye 13 bin TL

408 bin memur si ekstra ikramiye için gün sayıyor. Tasarnı ın yasalaşmasıyla, emeklilere 30 yılın üzerindeki hizmetleri ödenecek. Tutar herkese göre değişecek, 12-13 bin lirayı bulabilecek

Emekliye 13 bin TL
Kamuda 30 yılın üzerinde hizmetle olanlara, toplu ödeme geliyor. 408 bin memur emeklisine yaklaşık 2 milyar lira ödeme yapılacak. 30 yıldan fazla hizmet süresi olmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenler, 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için hesaplanacak ikramiyesini alabilecek. Bunun için hazırlanan tasarı Meclis'te... Yasanın çıkmasıyla birlikte ikramiye farkı ödenmesi süreci başlayacak. Ödenecek tutar, her memur emeklisi için farklı olacak.

TARİHE GÖRE DEĞİŞİYOR
Memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev ı olup olmadığına bağlı olarak ödenecek tutar değişecek. 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek olacak. Verilecek tutarlar, kişinin emekli olduğu tarihte geçerli olan gösterge katsayısına göre hesaplanacak ve emekli olunan tarihten bugüne kadar faiz işletilmeyecek. Mesela 2000'de 40 yıl hizmetle emekli olan kişiye 'o gün 30 yerine 40 yıl ikramiye hesaplansaydı ne kadar ödenmesi gerekiyorsa' bu rakam bulunacak ve aradaki fark ödenecek. Hesaplanan tutara 2000 ile 2016 arasındaki süre için faiz işletilmeyecek. Memur- Sen'in verdiği bilgiye göre; ikramiyede her bir emeklinin unvanına, çalıştığı yıla, ek göstergesine, derecesine göre farklı farklı tutarlar çıkacak. 40 yıl çalışarak 2014 yılında tavandan emekli olmuş bir kişinin alacağı ekstra ikramiye 12-13 bin lira civarında olacak.

PARA NASIL ALINACAK?
Hak sahiplerinin, ikramiyelerini alması için yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içinde başvuruda bulunmaları gerekecek. Daha önce başvuruda bulunanların bir şey yapmasına gerek olmayacak. Bu kişilerin başvuruları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak. Dava açanların da başvuru yapmasına gerek kalmayacak. 7 bin 500 liraya kadar olan kısım 3 ay içinde ödenecek.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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