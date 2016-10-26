Emekliye 13 bin TL

Kamuda 30 yılınüzerinde hizmetleemekli olanlara, topluödeme geliyor. 408 bin memuremeklisine yaklaşık 2 milyarlira ödeme yapılacak. 30 yıldanfazla hizmet süresi olmasınarağmen, 30 tam hizmet yılıüzerinden emekli ikramiyesiödenenler, 30 yılı aşan her tamhizmet yılı için hesaplanacakikramiyesini alabilecek.Bunun için hazırlanan tasarıMeclis'te... Yasanın çıkmasıylabirlikte ikramiye farkıödenmesi süreci başlayacak.Ödenecek tutar, her memuremeklisi için farklı olacak.
TARİHE GÖRE DEĞİŞİYOR
Memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak ödenecek tutar değişecek. 30yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek olacak. Verilecek tutarlar, kişinin emekli olduğu tarihte geçerli olan gösterge katsayısına göre hesaplanacak ve emekli olunan tarihten bugüne kadar faiz işletilmeyecek. Mesela 2000'de 40 yıl hizmetle emekli olan kişiye 'o gün 30 yerine 40 yıl ikramiye hesaplansaydı ne kadar ödenmesi gerekiyorsa' bu rakam bulunacak ve aradaki fark ödenecek. Hesaplanan tutara 2000 ile 2016 arasındaki süre için faiz işletilmeyecek. Memur-Sen'in verdiği bilgiye göre; ikramiyede her bir emeklinin unvanına, çalıştığı yıla, ek göstergesine, derecesine göre farklı farklı tutarlar çıkacak. 40 yıl çalışarak 2014 yılında tavandan emekli olmuş bir kişinin alacağı ekstra ikramiye 12-13 bin lira civarında olacak.
PARA NASIL ALINACAK? Hak sahiplerinin, ikramiyelerini alması için yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıliçinde başvuruda bulunmaları gerekecek. Daha önce başvuruda bulunanların bir şey yapmasına gerek olmayacak. Bu kişilerin başvuruları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak. Dava açanların da başvuruyapmasına gerek kalmayacak. 7 bin 500 liraya kadar olan kısım 3 ay içinde ödenecek.
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