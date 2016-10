Emekliye 13 bin TL

üzerinde hizmetle emekli olanlara, topluödeme geliyor.yaklaşıködeme yapılacak. 30 yıldanfazla hizmet süresi olmasınarağmen, 30 tam hizmet yılıüzerinden emekli ikramiyesiödenenler, 30 yılı aşan her tamhizmet yılı için hesaplanacakikramiyesini alabilecek.Bunun için hazırlananYasanın çıkmasıylabirlikteÖdenecek tutar, her memuremeklisi için farklı olacak.Memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev tazminat ı olup olmadığına bağlı olarak ödenecek tutar değişecek.hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihiikramiye farkı da o kadar yüksek olacak. Verilecek tutarlar, kişinin emekli olduğu tarihte geçerli olangöre hesaplanacak ve emekli olunan tarihten bugüne kadar. Mesela 2000'de 40 yıl hizmetle emekli olan kişiye 'o gün 30 yerine 40 yıl ikramiye hesaplansaydı ne kadar ödenmesi gerekiyorsa' bu rakam bulunacak ve aradaki fark ödenecek. Hesaplanan tutara 2000 ile 2016 arasındaki süre için faiz işletilmeyecek.verdiği bilgiye göre; ikramiyede her bir emeklinin unvanına, çalıştığı yıla, ek göstergesine, derecesine göre farklı farklı tutarlar çıkacak. 40 yıl çalışarak 2014 yılında tavandan emekli olmuş bir kişinin alacağı ekstra ikramiyecivarında olacak.sahiplerinin, ikramiyelerini alması için yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip edenbaşvuruda bulunmaları gerekecek. Daha önce başvuruda bulunanların bir şey yapmasına gerek olmayacak. Bu kişilerin başvuruları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak.. 7 bin 500 liraya kadar olan kısım 3 ay içinde ödenecek.