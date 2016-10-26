Çanakkale Köprüsü 15 Euro+KDV

Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale1915 Köprüsü ile ilgili, "Türkiye'nin bir megaprojesi daha start almış oldu. 'Çanakkalegeçilmez' tarihte kaldı, Çanakkale artık hertürlü geçilir hale geldi. Denizden geçiliyor,havadan geçiliyor, şimdi karadan geçilir olacak"ifadelerini kullandı.Yıldırım, yaklaşık 5 yıl yapım süresi öngörülenköprünün temel atma töreninin 18 Mart'tayapılacağını söyledi. Köprünün geçiş ücretinin15 euro + KDV olacağını ifade eden Yıldırım,maliyetin ise teklifle birlikte kesinleşeceğini,yaklaşık 10 milyar lirayı bulacağını belirtti.Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:"Son 50 yıldır konuşulan bir projedir. Bunuda yapmak bize nasip oldu. Bugün ihale ilanınaçıkıyoruz. 26 Ocak'a kadar teklifler toplanacak,değerlendirilecek. Her şey yolunda giderse18 Mart'ta da kazmayı vuracağız. Japonyailgileniyor, Kore ilgileniyor, Türk müteahhitlerilgileniyor, Çin ilgileniyor. Neticede birer birermeydana çıkacaklar. Burası er meydanı, hangisigüçlüyse, en iyi teklifi verirse, sistem şöyleolacak, yapım süresi dahil işletme süresini enaz verenin olacak. Süre yarıştırılacak. Trafikgarantisi var, birim geçiş ücreti var. Süreyi enkısa veren teklif, kazanan teklif olacak."Köprünün geçiş süresi ile ilgili soruya iseYıldırım, "Viyadük dahil üç dakika olacak"yanıtını verdi.
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