Çanakkale Köprüsü 15 Euro+KDV

Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale 1915 Köprüsü ile ilgili, "Türkiye'nin bir mega projesi daha start almış oldu. 'Çanakkale geçilmez' tarihte kaldı, Çanakkale artık her türlü geçilir hale geldi. Denizden geçiliyor, havadan geçiliyor, şimdi karadan geçilir olacak" ifadelerini kullandı. Yıldırım, yaklaşık 5 yıl yapım süresi öngörülen köprünün temel atma töreninin 18 Mart'ta yapılacağını söyledi. Köprünün geçiş ücretinin 15 euro + KDV olacağını ifade eden Yıldırım, maliyetin ise teklifle birlikte kesinleşeceğini, yaklaşık 10 milyar lirayı bulacağını belirtti. Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "Son 50 yıldır konuşulan bir projedir. Bunu da yapmak bize nasip oldu. Bugün ihale ilanına çıkıyoruz. 26 Ocak'a kadar teklifler toplanacak, değerlendirilecek. Her şey yolunda giderse 18 Mart'ta da kazmayı vuracağız. Japonya ilgileniyor, Kore ilgileniyor, Türk müteahhitler ilgileniyor, Çin ilgileniyor. Neticede birer birer meydana çıkacaklar. Burası er meydanı, hangisi güçlüyse, en iyi teklifi verirse, sistem şöyle olacak, yapım süresi dahil işletme süresini en az verenin olacak. Süre yarıştırılacak. Trafik garantisi var, birim geçiş ücreti var. Süreyi en kısa veren teklif, kazanan teklif olacak." Köprünün geçiş süresi ile ilgili soruya ise Yıldırım, "Viyadük dahil üç dakika olacak" yanıtını verdi.



