Bakan Arslan tarih verdi

İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin temel atma törenine katılan Arslan, daha sonra, yapımı devam eden Odayeri-Çatalca devlet yolu ve Odayeri-Kınalı otoyolu inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Arslan, incelemelerin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Odayeri'nden Mahmutbey'e kadar olan kısmı açıldıktan sonra Mahmutbey gişelerinin bulunduğu yerde ilave bir sıkışıklık olduğunu belirterek, "Trafik köprü yönüne hızlı ilerlemeye başlayınca sıkışıklık yaşandı." dedi.

Söz konusu sıkışıklığı gidermek için ilk olarak Mahmutbey gişelerinde Serbest Geçiş Projesi uygulamasına geçeceklerini bildiren Arslan, bu konuda çalışmalara başlandığını, sistemin gelecek ay hizmete alınacağını ve trafiğin yüzde 30 rahatlayacağını söyledi.

Arslan, "Ancak bu tek başına yetmiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden gelip Odayeri'nden Çatalca'yı bağlayacak yeni bir devlet yolu yapıyoruz. Şu an oradayız. 3 gidiş, 3 geliş olacak ve 2017'nin sonunda bu projeyi bitireceğiz. Bu proje de ciddi bir rahatlama sağlayacak." diye konuştu.

"ÇATALCA BAĞLANTISININ BİR AN ÖNCE BİTMESİ İÇİN ARKADAŞLARI TALİMATLANDIRDIK"

Ahmet Arslan, havalimanı açıldıktan sonra burada ilave bir trafik oluşacağı için trafik sıkışıklığını almak üzere ayrıca devlet yolunun dışında tekrar Odayeri'nden Kınalı'ya kadar bir otoyol yaptıklarını, bunu yap-işlet-devret modeliyle ihale ettiklerini bildirdi.

Arslan, "Yüklenicimiz başladı. Bugün orada da ziyaret ettik. Her iki yolda da çalışmalar başladı. Mahmutbey sıkışıklığının giderilmesi adına da Çatalca bağlantısının bir an önce bitmesi için arkadaşları talimatlandırdık." dedi.

Arslan, bir soru üzerine, SGS uygulamasından sonra da Mahmutbey gişelerinden ücret alımına devam edileceğini bildirdi.