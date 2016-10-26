Asgari ücretle ilgili kanun teklifi kabul edildi!

Vergi dilimi nedeniyle ücretleri bin 300 TL'nin altına düşen asgari ücretliler için aradaki farkı telafi etmeyi öngören Gelir Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Gelir Vergisi Kanunu'na geçici madde eklenmesini öngören kanun, vergi diliminden dolayı ekim, kasım ve aralık aylarında ücretleri bin 300 TL'nin altına düşen bekar ve çocuksuz asgari ücretlilere vergi desteğini içeriyor.

Buna göre, bu üç ayda da ücretlerin bin 300 TL'nin altına düşen kısmı asgari geçim indirimine ilave edilecek.

Teklifin gerekçesinde, bekar ve çocuksuz hizmet erbabının geçim indirimi dahil, 2016 yılı ekim ayında net ücretinin bin 231,08 TL olduğu, bin 300 TL'nin altında kalan 69,91 TL'lik kısmının asgari geçim indirimine ilave edilerek, bin 300,99 TL olarak hizmet erbabına ödeneceği kaydediliyor.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, verdiği aranın ardından, sıradaki teklif ve tasarıları görüşmek için komisyon ve hükümetin yerine oturmaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.