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hizmet

Müşteri hizmetleri aramalarının ücretlendirildiği yönündeki şikayetler üzerine harekete geçildi. Elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmeler, abonelerine aranabilen numara verecek

Ücretsiz hizmet
Elektrik haberleşme hizmeti sunan işletmeler, müşteri hizmetlerini "ücretsiz danışma hattı" olarak bilinen "800"lü hatlardan veya belirleyecekleri bir numara üzerinden abonelerine ücretsiz olarak verebilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), müşteri hizmetleri aramalarının ücretlendirildiği yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. Kurul, 'işletmecilerin müşteri hizmetlerine yapılan aramaların ücretlendirilmesi' hususlarını düzenleyen bir karar aldı. Buna göre; BTK tarafından yetkilendirilen işletmeler, abonelerine aranabilen bir numara üzerinden müşteri hizmetleri vermekle yükümlü olacak. Söz konusu hizmet şebeke içi sunulabileceği gibi, 800'lü hatlar üzerinden de verilebilecek. Ayrıca, coğrafi alan kodlu veya 850 alan kodlu numaralardan da ücretsiz hizmet sunulması amacıyla 'geri arama' yöntemi de kullanılabilecek. İşletme, bu tür numaralar üzerinden müşteri hizmetlerini arayan abonenin çağrısını sonlandıracak ve kendisi arayacak. Ücretsiz müşteri hizmetlerine yönelik gerekli teknik uyumluluk nedeniyle işletmelere 1 Nisan 2017'ye kadar süre tanındı.

ŞEBEKE İÇİ ARAMA AYARI
BTK tarafından alınan bir başka karara göre ise ücretli olan müşteri hizmetleri şebeke içi arandığında ücretlendirme 'şebeke içi' arama olarak değerlendirilecek. Farklı bir operatörün müşteri hizmetlerinin aranması durumunda ise çağrı ücreti, şebeke dışı aramaların fiyatlarından yüksek olmayacak ve abonenin paketindeki şebeke dışı arama sürelerinden düşecek.
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