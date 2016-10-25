Ücretsiz hizmet

Elektrik haberleşme hizmeti sunan işletmeler, müşteri hizmetlerini "ücretsizdanışma hattı" olarak bilinen "800"lü hatlardan veyabelirleyecekleri bir numaraüzerinden abonelerineücretsiz olarak verebilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), müşteri hizmetleri aramalarının ücretlendirildiği yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. Kurul, 'işletmecilerin müşteri hizmetlerine yapılan aramaların ücretlendirilmesi' hususlarını düzenleyen bir karar aldı. Buna göre; BTK tarafından yetkilendirilen işletmeler, abonelerine ücretsiz aranabilen bir numara üzerinden müşteri hizmetleri vermekle yükümlü olacak. Söz konusu hizmet şebeke içi sunulabileceği gibi, 800'lü hatlar üzerinden de verilebilecek. Ayrıca, coğrafialan kodlu veya 850 alankodlu numaralardan daücretsiz hizmet sunulmasıamacıyla 'geri arama' yöntemide kullanılabilecek. İşletme, bu tür numaralar üzerinden müşteri hizmetlerini arayan abonenin çağrısını sonlandıracak ve kendisi arayacak. Ücretsiz müşteri hizmetlerine yönelik gerekli teknik uyumluluk nedeniyle işletmelere 1 Nisan 2017'ye kadar süre tanındı.
ŞEBEKE İÇİ ARAMA AYARI BTK tarafından alınan bir başka karara göre ise ücretli olan müşteri hizmetleri şebeke içi arandığında ücretlendirme 'şebeke içi' arama olarak değerlendirilecek. Farklı bir operatörün müşteri hizmetlerinin aranması durumunda ise çağrı ücreti, şebeke dışı aramaların fiyatlarından yüksek olmayacak ve abonenin paketindeki şebeke dışı arama sürelerinden düşecek.
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