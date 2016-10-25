Standard & Poor's'a tarihi ceza!

Standard & Poor's, 2004-2007 yılları arasında bazı mortgage kredileri için yaptığı haksızlıklar sonrası ABD tarafından ağır cezalandırıldı.

'KASTEN VE YANILTICI' NOTLAR BAŞINI YAKTI

ABD Adalet Bakanlığı'nın derecelendirme yetkisini kötüye kullanmakla suçladığı S&P, 2004-2007 yılları arasında ipoteğe dayalı bazı menkul kıymetlerin kredi notlarını 'kasten ve yanıltıcı' olarak yükselttiği nedeniyle soruşturmaya alınmıştı.

TARİHİ CEZA!

Milliyet'te yer alan habere göre, bu tür uygunsuzluklarla ABD'deki mortgage krizinde rol oynadığı ileri sürülen S&P, ABD hükümeti tarafından iki yıl önce başlatılan soruşturmalar sonunda yaklaşık 1,38 milyar dolar ödemeye razı oldu.

SADECE BU DEĞİL

Buna ilaveten California Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemine 125 milyon dolar ödeyecek olan kuruluş, benzer sebeplerle ABD Menkul Kıymetler ve borsa Komisyonu (SEC) ile iki ayrı eyalet yönetimine de 77 milyar dolar ödemek zorunda kalmıştı.

SIRA İTALYA'DA

İtalya da, S&P'yi ülkenin tarihi ve kültürel zenginliklerini hesaba katmadan notunu düşürdüğü için mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

İtalya'daki Sayıştay, S&P'nin ülkenin tarihi ve kültürel özellikleri yok sayılarak kredi notunun düşürülmesiyle piyasaların negatif etkilendiğini ve bu şekilde İtalya'nın 234 milyar avro seviyesinde zarara uğradığını iddia etmişti.