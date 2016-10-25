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lar eğitimde bankaları geçti

Sigorta şirketleri ve bankalarda çalışanların büyük çoğunluğunu üniversite mezunları oluşturuyor. Sigorta şirketlerinde çalışan üniversite mezunlarının oranı % 80.2’ye ulaşırken bankalarda bu oran % 77.7’de kalıyor. Yüksek lisanslıların oranıysa bankalarda % 6.5, sigorta şirketlerinde ise % 8.2

Sigortacılar eğitimde bankaları geçti
Sigortacı Gazetesi'nin hazırladığı habere göre, sigorta şirketlerinde çalışan personelin eğitim durumu banka çalışanlarına göre daha üst düzeyde. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) verilerine göre; 2015 yılı sonunda lık sektöründe 201 bin 205 kişi çalışırken, sigorta sektöründe çalışanların sayısı 19 bin 391 kişiye ulaşıyor. Her iki sektörde de çalışanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Sigorta sektöründe çalışan kadınlar 10 bin 918 kişiyle toplam çalışanların yüzde 56.3'ünü oluştururken, bankalarda çalışan 102 bin 995 kadın çalışanların yüzde 51.2'sini teşkil ediyor. TBB ve TSB'nin verilerine göre sigorta şirketleri ve bankalarda çalışanların büyük çoğunluğunu yüksekokul mezunları oluşturuyor. Sigorta şirketlerinde çalışan yüksekokul ve üniversite mezunlarının oranı yüzde 80.2'ye ulaşırken bankalarda bu oran yüzde 77.7'de kalıyor.

YÜKSEK LİSANS % 8.2
Bankalarda çalışan yüksek lisanslıların oranı yüzde 6.5 iken sigorta şirketlerinde çalışan yüksek lisanslıların oranı yüzde 8.2'ye çıkıyor. İlkokul ve ortaokul mezunlarının toplam çalışana oranı bankalarda yüzde 0.6 olurken bu oran sigorta sektöründe yüzde 1.1'e ulaşıyor. Lise ve dengi okullardan mezun olan çalışanların oranıysa bankalarda yüzde 15.1, sigorta şirketlerinde yüzde 10.4 olarak gerçekleşiyor.
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