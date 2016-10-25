Sigortacılar eğitimde bankaları geçti

Sigorta şirketleri ve bankalarda çalışanların büyük çoğunluğunu üniversite mezunları oluşturuyor. Sigorta şirketlerinde çalışan üniversite mezunlarının oranı % 80.2’ye ulaşırken bankalarda bu oran % 77.7’de kalıyor. Yüksek lisanslıların oranıysa bankalarda % 6.5, sigorta şirketlerinde ise % 8.2
SigortacıGazetesi'nin hazırladığıhabere göre, sigortaşirketlerinde çalışan personelineğitim durumu bankaçalışanlarına göre daha üstdüzeyde. Türkiye BankalarBirliği (TBB) ve TürkiyeSigorta Birliği'nin (TSB)verilerine göre; 2015 yılısonunda bankacılık sektöründe201 bin 205 kişi çalışırken,sigorta sektöründe çalışanlarınsayısı 19 bin 391 kişiyeulaşıyor. Her iki sektördede çalışanların çoğunluğunukadınlar oluşturuyor.Sigorta sektöründe çalışankadınlar 10 bin 918 kişiyletoplam çalışanların yüzde56.3'ünü oluştururken,bankalarda çalışan 102bin 995 kadın çalışanlarınyüzde 51.2'sini teşkil ediyor.TBB ve TSB'nin verilerinegöre sigorta şirketleri vebankalarda çalışanların büyükçoğunluğunu yüksekokulmezunları oluşturuyor.Sigorta şirketlerinde çalışanyüksekokul ve üniversitemezunlarının oranı yüzde80.2'ye ulaşırken bankalardabu oran yüzde 77.7'de kalıyor.
YÜKSEK LİSANS % 8.2
Bankalarda çalışan yüksek lisanslıların oranı yüzde 6.5 iken sigorta şirketlerinde çalışan yüksek lisanslıların oranı yüzde 8.2'ye çıkıyor. İlkokul ve ortaokul mezunlarının toplam çalışana oranı bankalarda yüzde 0.6 olurken bu oran sigorta sektöründe yüzde 1.1'e ulaşıyor. Lise ve dengi okullardan mezun olan çalışanların oranıysa bankalarda yüzde 15.1, sigorta şirketlerinde yüzde10.4 olarak gerçekleşiyor.
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