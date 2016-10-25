Prim borcunu ödüyoruz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)Başkanı Mehmet Selim Bağlı, SGKbünyesinde yeniden yapılandırmaya tabitutulan 67.7 milyar TL bulunduğunuve şu ana kadar yapılan müracaatlarınbeklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi.Halen yapılanma devam ettiği için rakamtelaffuz edemediğini ancak geri dönüşkonusunda önümüzdeki hafta tablonunnetleşeceği bilgisini veren Bağlı, sonmüracaat tarihinin uzatılıp uzatılmayacağışeklindeki bir soru üzerine, bürokrat olarakyapılandırmada son gün olan 31 Ekim'inuzatılıp uzatılmayacağı konusunda bir şeysöylemesinin doğru olmayacağını kaydetti.Prim borcu olan mükelleflere seslenen Bağlı,"31 Ekim'e kadar gelip müracaat ettiğinizdesizden ilk taksit ödemenizi beklemiyoruz, ilktaksiti 2 Ocak'ta ödeyeceksiniz" dedi.
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