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Prim borcunu ödüyoruz

Prim borcunu ödüyoruz
Sosyal Güvenlik Kurumu () Başkanı Mehmet Selim Bağlı, SGK bünyesinde yeniden yapılandırmaya tabi tutulan 67.7 milyar TL bulunduğunu ve şu ana kadar yapılan müracaatların beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi. Halen yapılanma devam ettiği için rakam telaffuz edemediğini ancak geri dönüş konusunda önümüzdeki hafta tablonun netleşeceği bilgisini veren Bağlı, son müracaat tarihinin uzatılıp uzatılmayacağı şeklindeki bir soru üzerine, bürokrat olarak yapılandırmada son gün olan 31 Ekim'in uzatılıp uzatılmayacağı konusunda bir şey söylemesinin doğru olmayacağını kaydetti. Prim borcu olan mükelleflere seslenen Bağlı, "31 Ekim'e kadar gelip müracaat ettiğinizde sizden ilk taksit ödemenizi beklemiyoruz, ilk taksiti 2 Ocak'ta ödeyeceksiniz" dedi.
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