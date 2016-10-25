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POS larına dikkat!

POS dolandırıcılarına dikkat!
Kredi kartı lığında ATM'den kart kopyalama, şimdilerde POS cihazlarına sıçradı. Gelişen teknoloji sayesinde kart okuyucular, bu makinelere yerleştiriliyor ve kayıt altına alınan bilgilerle kartınızdan işlem yapılıyor. Dolandırıcılar 15 lira gibi küçük rakamlar çektiği için çok fark edilmiyor. Çekilen paralar ise toplamda büyük bir yekün tutuyor. Bu yüzden ekstreleri iyi incelemek önem taşıyor.
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