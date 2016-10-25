Koç’un yapılandırma kazancı 80 milyon TL

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Koç Holding, 103 milyon liralık vergi borcunu yapılandırmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Şirket, uzlaşma sonucunda 23 milyon lira peşin ödeme yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Koç Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "2010-2013 dönemleri için tebliğ edilen 103 milyon lira tutarındaki cezalı vergi tarhiyatlarının yapılandırılması amacıyla başvuru yapıldı" denildi. Açıklamada, Yurt İçi ÜFE dahil yaklaşık 23 milyon lira tutarındaki toplam yükümlülüğün 30 Kasım 2016 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi suretiyle, söz konusu ihtilafların sonlandırılmasının öngörüldüğü kaydedildi.
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