Her Ocak’ta promosyon

Emeklilere maaşlarını aldıkları bankaların promosyon ödemesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. "Promosyonu çözeceğiz" açıklamasıyla emeklileri sevindiren Başbakan BinaliYıldırım, cumartesi akşamı da bankalardan teklif beklediklerini, promosyonun 3 yıllık olacağını açıkladı, izlenecek yol haritasını da "3 yıllığına bir sefer her yılın Ocak ayında bir ilave para yatacak hesaplara. Sonraki 3 yılda bir daha yatacak" sözleriyle duyurdu. Promosyonla ilgili gelişmeleri yakından takip eden Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarının ardından emeklilere promosyonda 2formül gündeme geldi. İlk formüle göre; 3 yıllık promosyon belirlenecek. Bu tutar peşinolarak Ocak'ta yatırılacak. 3 yıl sonra yine Ocak ayında bir 3 yıllık promosyon ödemesi daha yapılacak. İkinci formüle göre ise; yine 3 yıllık promosyon tutarı tespit edilecek. Bu tutar 3 eşit taksitte her yılın Ocakayında emeklilere ödenecek. 3 yılın sonunda yine bu süreç tekrarlanacak.
'KAMPANYA' VURGUSU
Başbakan'ın açıklamaları, promosyonun maaşa göre değişeceğini gösterirken; yakında karara bağlanacağı yönündeki sözleri de emeklileri umutlandırdı. Gözler bankalardan gelecek tekliflere çevrildi. Ödenecek tutar merak edilirken; gazetemizi arayan emekliler, bankaların maaşlarını kendi şubelerine taşımaları için yaptığı kampanyalara dikkat çekiyor ve promosyonun bundan daha fazla olmasını talep ediyor. Halen bankalar maaş pastasındaki paylarını artırmak için emeklilere 300 liraya varanpara, puan gibi vaatlerde bulunuyor, pek çok işlemi ücretsiz olarak sunuyor, işlem önceliği gibi imkanlar sağlıyor.
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