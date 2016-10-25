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Garanti’nin net kârı 3 milyar 940 milyon

Garanti’nin net kârı 3 milyar 940 milyon
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin 2016'nın ilk 9 ayındaki net kârı 3 milyar 940 milyon 66 bin TL oldu. Garanti'nin 295 milyar 130 milyon 196 bin TL aktif büyüklüğü ile ekonomiye krediler aracılığıyla sağladığı destek 239 milyar 259 milyon 462 bin TL'ye ulaştı. Banka'nın özkaynak kârlılığı yüzde 16.1, aktif kârlılığı ise yüzde 1.8 seviyelerine çıktı.
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