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Bin 300 TL garantisi

Bin 300 TL garantisi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, lilerle ilgili verilen sözlerin tutulduğunu belirterek, vergi dilimi nedeniyle kimsenin maaşının bin 300 liranın altına inmeyeceğini söyledi. Müezzinoğlu, "Gerek asgari ücretlilerimiz, gerekse asgari ücretli olmayıp da Ekim'de girdikleri vergi dilimleri dolayısıyla ellerine net geçen maaşı bin 300 liranın altına inen bin 700, bin 740 gibi brüt maaşı olanlar da, Sayın Başbakanımız'ın kamuoyuna verdiği söz üzerine hiç kimse bu anlamda bin 300 liranın altında maaş almayacak. Dolayısıyla asgari ücretlilerin bir kısmı bin 230 liraya kadar, hatta biraz daha altına iniyordu. Onlarınki bin 300'e tamamlandı. Şu anda Ekim ayı maaşında kesinti olmayacak" dedi.
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