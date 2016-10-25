Bin 300 TL garantisi

Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanı Mehmet Müezzinoğlu,asgari ücretlilerle ilgili verilen sözlerintutulduğunu belirterek, vergi diliminedeniyle kimsenin maaşının bin 300liranın altına inmeyeceğini söyledi.Müezzinoğlu, "Gerek asgari ücretlilerimiz,gerekse asgari ücretli olmayıp da Ekim'degirdikleri vergi dilimleri dolayısıylaellerine net geçen maaşı bin 300 liranınaltına inen bin 700, bin 740 gibi brütmaaşı olanlar da, Sayın Başbakanımız'ınkamuoyuna verdiği söz üzerine hiç kimsebu anlamda bin 300 liranın altındamaaş almayacak. Dolayısıyla asgariücretlilerin bir kısmı bin 230 lirayakadar, hatta biraz daha altına iniyordu.Onlarınki bin 300'e tamamlandı.Şu anda Ekim ayı maaşında kesintiolmayacak" dedi.
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