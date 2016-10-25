Asgari ücretliye büyük müjde! Kabul edildi

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'yla ilgili sunumunu tamamlamasının ardından, Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Gelir Vergisi Kanunu'nda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Gelir Vergisi Kanunu'na geçici madde eklenmesini öngören teklif, vergi diliminden dolayı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ücretleri 1300 TL'nin altına düşen bekar ve çocuksuz asgari ücretlilere vergi desteğini içeriyor. Buna göre, bu üç ayda da ücretlerin 1300 TL'nin altına düşen kısmı asgari geçim indirimine ilave edilecek.

Teklifin gerekçesinde, bekar ve çocuksuz hizmet erbabının geçim indirimi dahil, 2016 yılı Ekim ayında net ücretinin bin 231,08 TL olduğu, bin 300 TL'nin altında kalan 69,91 TL'lik kısmının asgari geçim indirimine ilave edilerek, bin 300,99 TL olarak hizmet erbabına ödeneceği kaydedildi.

Böylece, aradaki kayıp telafi edilecek.

"HİÇBİR ŞEKİLDE BİN 300 TL'NİN ALTINA DÜŞMEYECEK"

Teklif üzerine söz alan Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçen seçim döneminde yaşam standartlarının daha da artırılması adına ortak bir iradenin söz konusu olduğunu belirtti.

Bu çerçevede asgari ücretin bin 300 liraya çıkarıldığını ifade eden Ağbal, "Bin 300 lira olarak konuştuğumuz asgari ücret tutarı aslında bekar bir asgari ücretlinin elde ettiği geliri ifade etmektedir." dedi.

Kişinin gerek medeni durumunun gerekse sahip olduğu çocuk sayısına bağlı olarak bu tutardan daha fazla asgari ücret alınabildiğini vurgulayan Bakan Ağbal, şunları söyledi:

"Nitekim evli ve 3 çocuklu bir kişi için asgari ücret 1 Ocak tarihi itibarıyla bin 384 lira. Tabi aylar itibarıyla kişi eline geçen gelirle bağlantılı olarak vergi matrahı olarak üst gelir dilimlerine girmeye başlıyor. Yüzde 15 oranı ile başlayan bir kişi yüzde 35 oranına kadar farklı oranlar üzerinden vergi ödeyebiliyor. Biz burada asgari ücretin bin 300 lira olacağını ifade etmiştik. Bugün burada komisyonun huzuruna getirilen kanun teklifi, asgari ücretlinin hiçbir şekilde gelirinin bin 300 liranın altına düşmemesini sağlamaktır."

Ağbal, kanun teklifinde ortaya konan yöntemin, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında işverenin çalışanlar için hazırladıkları bordrolarda herhangi bir asgari ücretlinin veya geliri bin 750 liraya kadar olar gruptaki kişinin net ücretinin bin 300 liranın altına düşmesi durumunda düşen kısmını idarenin vergi mahsubu yapmak suretiyle telafi edileceğini kaydetti.

Bakan Ağbal, düzenlemenin maliyetinin 1 milyar TL olduğunu bildirdi.

Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin bu akşam TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini belirtti.