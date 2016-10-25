11 bin angus için 631 sefer

Et ve Süt Kurumu'nun Brezilya'dan ithal ettiği 11 bin 209 adet büyükbaş kasaplık sığır, Tekirdağ TDİ Limanına yanaşan M/V NADA gemisinden indirilerek, 631 seferle 2.5 günde tahliye edildi. Tahliye işlemleri Tekirdağ Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne bağlı hayvan taşıma yetki belgesi bulunan nakil araçları ve sürücüler ile 631 sefer yapılarak sağlandı. Tahliye sonrası, M/V NADA gemisi Tekirdağ'dan ayrıldı. Kasaplık sığırlar da Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan Lider Et Kombinası'nda kesilmek üzere Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü veteriner hekimlerince sevk edildi.