Ücretsiz müşteri hizmetleri dönemi başlıyor

Buna göre, BTK tarafından yetkilendirilen işletmeler, abonelerine ücretsiz aranabilen bir numara üzerinden müşteri hizmetleri vermekle yükümlü olacak. Söz konusu hizmet şebeke içi sunulabileceği gibi, 800'lü hatlar üzerinden de verilebilecek. Ayrıca, coğrafi alan kodlu veya 850 alan kodlu numaralardan da ücretsiz hizmet sunulması amacıyla "geri arama" yöntemi de kullanılabilecek. İşletme, bu tür numaralar üzerinden müşteri hizmetlerini arayan abonenin çağrısını sonlandıracak ve kendisi arayacak. Böylece müşteri hizmeti aboneye ücretsiz verilmiş olacak.
Numara tahsisi mümkün olmayan işletmeler ise bir başka işletme tarafından kendisine tahsis edilen numaralar, internet veya herhangi bir yazılım vasıtasıyla abonelerine ücretsiz müşteri hizmeti sunabilecek.
Ücretsiz müşteri hizmetlerine yönelik yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için gerekli teknik uyumluluk nedeniyle işletmelere 1 Nisan 2017'ye kadar süre tanındı.
ÜCRETLİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ PAKETE DAHİL OLACAK
BTK tarafından alınan bir başka karara göre ise halihazırda ücretli olan müşteri hizmetleri şebeke içi arandığında ücretlendirme "şebeke içi" arama olarak değerlendirilecek ve bu kapsamda fiyatlandırılacak. Arama, paket kapsamında tanınan şebeke içi görüşme sürelerine dahil edilecek.
Farklı bir operatörün müşteri hizmetlerinin aranması durumunda ise çağrı ücreti, şebeke dışı aramaların fiyatlarından yüksek olmayacak ve abonenin paketindeki şebeke dışı arama sürelerinden düşecek.
Söz konusu düzenlemeyle, abone, paketinde dakika bulunmasına rağmen müşteri hizmetlerini aradığında ödemek zorunda kaldığı ücretten de kurtulmuş olacak.
"800'LE BAŞLAYAN NUMARALAR TÜKETİCİNİN YARARINA"
Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı ve Rekabetçi Telekomünikasyon Derneği Genel Başkanı Adem Öcal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "800" ile başlayan numaraların tüketici yararına bir uygulama olduğunu söyledi.
BTK'nın bu konuya el atmasının güzel bir gelişme olduğuna dikkati çeken Öcal, "Madem mevzuata göre 800'lü numaralara yapılan aramalardan ücret alınmayarak tüketicinin yararı sağlanıyor, öyleyse bu numaraların kullanılmasının teşvik edilmesi gerekmektedir. Bunun için de söz konusu numaraların kullanım maliyetlerinin düşürülmesi gerekmektedir." diye konuştu.
BTK mevzuatına göre telekom operatörleri "800"le başlayan numaralara doğru arama yapan abonesinden ücret alamıyor. Bu numaraları genellikle kamu kurumlarının veya firmaların ücretsiz arama hattı olarak kullanması bekleniyor. "800"lü numaralar, arama ücretinin arayan değil, aranan tarafından ödendiği numaralardır.
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