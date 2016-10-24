Time Warner’a 108.7 milyar dolar

Telekomünikasyonşirketi AT&T, televizyon,sinema ve eğlence sektörüdevi Time Warner'ısatın alıyor. AT&T'denyapılan açıklamada, ceptelefonu operatörü veinternet hizmeti sağlayıcısıAT&T'nin; Time dergisi,Hollywood'lu film yapımve dağıtım şirketleriWarner Bros, New LineCinema ve televizyonkanallarından CNN, TNTve HBO'ya sahip olan TimeWarner'ı 85.4 milyardolara alacağı kaydedildi.AT&T'nin Time Warner'ıntoplam borcunu da satınalmasıyla, anlaşmanıntoplam değerinin108.7 milyar dolarolacağının kaydedildiğiaçıklamada, işlemlerintamamlanmasınınardından Time Warnerhissedarlarının AT&Thisselerine yüzde 14.4ila yüzde 15.7 oranındasahip olacağı belirtildi.Televizyon, sinema veeğlence sektöründedünyanın en büyüküçüncü şirketi konumundabulunan Time Warner'ınpiyasa değeri 73 milyardolar iken, ABD'liAT&T'nin piyasa değeri ise226 milyar dolar olarakölçülüyor.
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