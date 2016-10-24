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’a 108.7 milyar dolar

Time Warner’a 108.7 milyar dolar
Telekomünikasyon şirketi AT&T, televizyon, sinema ve eğlence sektörü devi Time Warner satın alıyor. AT&T'den yapılan açıklamada, cep telefonu operatörü ve internet hizmeti sağlayıcısı AT&T'nin; Time dergisi, Hollywood'lu film yapım ve dağıtım şirketleri Warner Bros, New Line Cinema ve televizyon kanallarından CNN, TNT ve HBO'ya sahip olan Time Warner'ı 85.4 milyar dolara alacağı kaydedildi. AT&T'nin 'ın toplam borcunu da satın almasıyla, anlaşmanın toplam değerinin 108.7 milyar dolar olacağının kaydedildiği açıklamada, işlemlerin tamamlanmasının ardından Time Warner hissedarlarının AT&T hisselerine yüzde 14.4 ila yüzde 15.7 oranında sahip olacağı belirtildi. Televizyon, sinema ve eğlence sektöründe dünyanın en büyük üçüncü şirketi konumunda bulunan Time Warner'ın piyasa değeri 73 milyar dolar iken, ABD'li AT&T'nin piyasa değeri ise 226 milyar dolar olarak ölçülüyor.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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