Son fırsat kaçmasın

Kamuya borcu olan milyonlarca kişiye getirilen yapılandırma fırsatından yararlanmak için son haftaya girildi. 31 Ekim günü mesai bitimine kadar başvuranlar; vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi, su gibi borçlarını yapılandırabilecek. Yapılandırma ile borç önemli ölçüde düşecek, peşin ödemeyi seçen ise ekstra indirim elde edecek. Böylece neredeyse ana paraya yakın bir tutarda ödeme yaparak borcu kapatmak mümkün olacak. Yapılandırmada ana paranın tahsilinden vazgeçilmiyor. Ancak gecikme faizi ve cezası silinip, bunun yerine enflasyona (Yİ-ÜFE) göregüncelleme yapılıyor. Peşin ödemeyi seçenler, enflasyon tutarının da yarısını ödüyor. İsteyene taksit seçeneği de var. 6, 9, 12, 18 taksitten biri tercih ediliyor ve 2 ayda bir ödeme yapılıyor. Taksitli ödemelerde ana para + enflasyondan oluşan borca, belirlenen katsayılar ilave ediliyor. Örneğin; 2013'te yazılan 166 liralık trafik cezasının bugün gecikme faiziyle ulaştığı tutar 473 lira. Yapılandırmaya başvurulursa, borç; peşin ödemede 181 liraya, 6 taksitte (12 ayda) 204,82 liraya, 18 taksitte (36 ayda) 225,4 liraya iniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.