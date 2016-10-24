  1. Cezalarla kasaya 11 milyar girecek
  2. Milyonlarca emekliyi sevindirecek adım!

Son fırsat kaçmasın

Vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi, su gibi borçlarını ana paraya yakın tutarda ödemeyle kapatmak için fırsatı kaçırmayın. Başvurular için son haftaya girildi...

Borcu olanlar bu tarihe dikkat!
Kamuya borcu olan milyonlarca kişiye getirilen yapılandırma fırsatından yararlanmak için son haftaya girildi. 31 Ekim günü mesai bitimine kadar başvuranlar; vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi, su gibi borçlarını yapılandırabilecek. Yapılandırma ile borç önemli ölçüde düşecek, peşin ödemeyi seçen ise ekstra indirim elde edecek. Böylece neredeyse ana paraya yakın bir tutarda ödeme yaparak borcu kapatmak mümkün olacak. Yapılandırmada ana paranın tahsilinden vazgeçilmiyor. Ancak gecikme faizi ve cezası silinip, bunun yerine enflasyona (Yİ-ÜFE) göre güncelleme yapılıyor. Peşin ödemeyi seçenler, enflasyon tutarının da yarısını ödüyor. İsteyene taksit seçeneği de var. 6, 9, 12, 18 taksitten biri tercih ediliyor ve 2 ayda bir ödeme yapılıyor. Taksitli ödemelerde ana para + enflasyondan oluşan borca, belirlenen katsayılar ilave ediliyor. Örneğin; 2013'te yazılan 166 liralık trafik cezasının bugün gecikme faiziyle ulaştığı tutar 473 lira. Yapılandırmaya başvurulursa, borç; peşin ödemede 181 liraya, 6 taksitte (12 ayda) 204,82 liraya, 18 taksitte (36 ayda) 225,4 liraya iniyor.
Etiketler: ,
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar