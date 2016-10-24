MAAŞA GÖRE DEĞİŞECEK
Başbakan Binali Yıldırım, önceki akşam katıldığı programda, emeklilere promosyon için "Olabilecek en iyi şartları emeklilerimizin lehine sağlamak için gerekli gayreti gösteriyoruz. Bunu da yakında herhalde bir karara bağlarız ve emeklilerimize duyururuz" açıklamasını yaptı. Bankalardan teklif beklediklerini belirten Yıldırım, "Diyoruz ki; '3 yıllık süre için maaşı bin, 2 bin, 3 bin lira olan emekliler için ne vereceksiniz, defaten?' Bankalar onun çalışmasını yapıyor" şeklinde konuştu. Başbakan Yıldırım, promosyonda izlenecek yolu da şöyle açıkladı: "3 yıllığına bir sefer her yılın Ocak ayında bir ilave para yatacak hesaplara. Sonraki 3 yılda bir daha yatacak." Başbakan'ın açıklamaları, promosyonun emeklilerin maaşına göre değişeceğini, belirlenecek tutarın 3'er yıllık periyodlarla ödeneceğini ortaya koydu. Yine Başbakan'ın promosyonun yakında karara bağlanabileceği yolundaki sözleri ve yol haritasına ilişkin açıklaması, önümüzdeki Ocak ayında ödemenin yapılacağı beklentisi yarattı. Gözler şimdi bankaların tekliflerine çevrildi. Emekliler, bankalardan beklentilerini karşılayacak teklif bekliyor.
TAŞERONA MÜJDE BANKALARA ELEŞTİRİ
Başbakan Yıldırım, taşeron işçilere "Hem onları memnun edecek hem de kamunun taşıyabileceği çözümü mutlaka yapacağız, endişeleri olmasın" diye seslendi. Banka faizleri ile ilgili Yıldırım, "Yüzde 25 yıllık faiz. Bu insafsızlık, vicdansızlık. Hadi 7.5 değil de 9 olsun. Taksitlerin, tüketici kredilerinin yenilenmesinde ciddi faiz artırımı yapıyorlar, yeni kredi açma konusunda bin dereden su getiriyorlar. Ne yapacaklar? Turşusunu mu kuracaklar bu paraların?" şeklinde konuştu.
MEMURA 2 BİN 354 TL
Memurların banka promosyonunda Kocaeli'nde önemli bir tutara ulaşıldı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan 4 bin 46 personele maaşlarını 3 yıl süreyle Ziraat Bankası'ndan almaları suretiyle 2 bin 354 lira promosyon ödenecek. İhalede, Ziraat Bankası tek seferde ödemek üzere 2 bin 354 lira ile ihaleyi kazandı. Türkiye'deki üniversitelerde kazanılan rekor sayılabilecek promosyon tutarı, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi çalışanı 4 bin 46 personelin yüzünü güldürdü.
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