Lüks gaza bastı!

Türkiye'de lüks tutkusu Eylül'de gaza bastı. Otomobil pazarının yüzde 9 büyüdüğü, hafif ticari araç pazarının ise yüzde 4 daraldığı Eylül'de, lüks ve ultra lüks otomobil satışları ise yüzde20'nin üzerinde artış kaydetti.
PAHALI ALIŞVERİŞ Otomotiv DistribütörleriDerneği verilerine göre; buyılın Eylül ayında 2015'in aynıayı ile kıyaslandığında lüks Esegmentte yüzde 23 artışlabin 585, ultra lüks F segmentteise yüzde 10 yükselişle 382araç satıldı. Geçen ay toplambin 967 lüks ve ultra lüks araçsatışı yapılırken, Eylül 2015'tebu rakam bin 560 seviyesindegerçekleşmişti. Lüks ve ultralüks araç satışları 2016'nın 9aylık döneminde ise 18 bin 708düzeyinde gerçekleşti. Bu rakam,2015'in Ocak-Eylül döneminde Eve F segmentlerde yapılan toplam19 bin 192 lüks ve ultra lüks araçsatışı ile kıyaslandığında yüzde2.5'lik sınırlı bir gerilemeye işaretetti. İlk 9 ayda lüks E segmentteMercedes-Benz'in E serisi 5bin 215 adetle en çok satılanmodel olurken, ultralüks F segmentteBMW X5 628 adetleilk sırada yer aldı. AudiRS7, Bentley Bentayga,Bentley ContinentalGT V8, Ferrari F12,Maserati GranTurismoile Mercedes-Benz'inS Cabriolet, SL Serisi,GLK Serisi, GLE ve GLSmodellerinden ise budönemde 1'er tane satıldı.
İLK SIRAYI MERCEDES ALDI
9 ayda ultra lüks F segmentte ve lüks E segmentte toplam satışlara bakıldığında, ilk sırayı Mercedes aldı. Mercedes, E ve F segmentte toplam 6 bin 475 adetlik satış gerçekleştirdi. İlk 9 ayda 5 bin 785 BMW, bin 569 Land Rover, bin 84 Volvo, 2 bin 141 Audi, 499 Porsche, 90 Toyota, 337 Jeep, 212 Jaguar, 25 Aston Martin, 33 Maserati, 13 Ferrari, 10 Mitsubishi, 6 Lamborghini, 6 Bentley, 3 Alfa Romeo, 2 Infiniti satışı yapıldı.
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