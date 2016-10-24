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Lüks gaza bastı!

Eylül’de tutkusu gaza bastı. Otomobil pazarının yüzde 9 büyüdüğü geçtiğimiz ay, lüks ve ultra lüks satışları ise yüzde 20’nin üzerinde artış kaydetti

Lüks gaza bastı!
Türkiye'de lüks tutkusu Eylül'de gaza bastı. Otomobil pazarının yüzde 9 büyüdüğü, hafif ticari araç pazarının ise yüzde 4 daraldığı Eylül'de, lüks ve ultra lüks otomobil satışları ise yüzde 20'nin üzerinde artış kaydetti.

PAHALI ALIŞVERİŞ
Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre; bu yılın Eylül ayında 2015'in aynı ayı ile kıyaslandığında lüks E segmentte yüzde 23 artışla bin 585, ultra lüks F segmentte ise yüzde 10 yükselişle 382 araç satıldı. Geçen ay toplam bin 967 lüks ve ultra satışı yapılırken, Eylül 2015'te bu rakam bin 560 seviyesinde gerçekleşmişti. Lüks ve ultra lüks araç satışları 2016'nın 9 aylık döneminde ise 18 bin 708 düzeyinde gerçekleşti. Bu rakam, 2015'in Ocak-Eylül döneminde E ve F segmentlerde yapılan toplam 19 bin 192 lüks ve ultra lüks araç satışı ile kıyaslandığında yüzde 2.5'lik sınırlı bir gerilemeye işaret etti. İlk 9 ayda lüks E segmentte Mercedes-Benz'in E serisi 5 bin 215 adetle en çok satılan model olurken, ultra lüks F segmentte BMW X5 628 adetle ilk sırada yer aldı. Audi RS7, Bentley Bentayga, Bentley Continental GT V8, Ferrari F12, Maserati GranTurismo ile Mercedes-Benz'in S Cabriolet, SL Serisi, GLK Serisi, GLE ve GLS modellerinden ise bu dönemde 1'er tane satıldı.

İLK SIRAYI MERCEDES ALDI
9 ayda ultra lüks F segmentte ve lüks E segmentte toplam satışlara bakıldığında, ilk sırayı Mercedes aldı. Mercedes, E ve F segmentte toplam 6 bin 475 adetlik satış gerçekleştirdi. İlk 9 ayda 5 bin 785 BMW, bin 569 Land Rover, bin 84 Volvo, 2 bin 141 Audi, 499 Porsche, 90 Toyota, 337 Jeep, 212 Jaguar, 25 Aston Martin, 33 Maserati, 13 Ferrari, 10 Mitsubishi, 6 Lamborghini, 6 Bentley, 3 Alfa Romeo, 2 Infiniti satışı yapıldı.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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