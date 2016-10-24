Kolonya devinin acı günü

Türkiye'nin en ünlü kolonya markalarından Eyüp Sabri Tuncer'in ikinci kuşak temsilcisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Tuncer, Ankara'da önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhuriyet'in kurulduğu 29 Ekim 1923'te doğan 93 yaşındaki Tuncer"in cenazesi, Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sabahattin Tuncer, Türkiye'nin ilk esans formülünü yapan ve narenciye çiçeklerinin kokusunu ilk çıkaran kişi olma unvanına sahipti.