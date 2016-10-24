Kemeri vatandaş değil devlet sıkacak





Maliye Bakanı Naci Ağbal, muhalefetin dilinden düşürmediği örtülü ödenek kullanımından Cumhurbaşkanlığı bütçesine, sosyal yardımlardan obez devlette tasarruf tedbirlerine kadar kritik başlıklarda SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Ağbal, 2017 bütçesinde devletin harcamalarında kesintiye gittiklerini, belirterek, toplam mal ve hizmet alımlarında 2 milyar liralık tasarruf sağlanacağını söyledi. Bakan Ağbal, örtülü ödenekle ilgili de "Artık eski Türkiye yok. Bu kaynağı veren irade de bu konuda dikkatli. Gıdım gıdım hesabı yapılıyor" dedi. Ağbal, şu mesajları verdi:

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DÜŞÜK BÜYÜME YOKSULA ZARAR: Düşük büyüme düşük ve orta gelir grubuna zarar veriyor. Türkiye üç yıldır ekonomik büyümede sürdürülebilir bir tablo ortaya koydu. 500 bin aileye 6 milyar sosyal yardım veriliyor.



OBEZ DEVLETTE 2 MİLYARLIK TASARRUF: Obez devletin kırtasiye, döşeme, demirbaş, temsili ağırlama, taşıt alımları, gayrimenkul bakım onarımda kesintiye gittik. 2016 ödeneğinin altına indik. Tasarruf çalışması devam ediyor. Toplam mal hizmet alımlarında 2 milyarlık tasarruf sağlanacak.

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ÖRTÜLÜ ÖDENEK HASSASİYETİ: Örtülü ödenekle ilgili bazıları Parsadan'a yapılan ödemeler gibi olduğunu düşünüyor. Artık eskiTürkiye yok. Gıdım gıdım hesabı yapılıyor. Zorunlu olmadıkça bütçeden yapılacak her harcama yerinde yapılacak. Örtülü ödenek, harcamaların rahatça yapılacağı yer olmayacak.



CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ: Türkiye'de siyaset anlayışı değişti. Cumhurbaşkanlığı içerisinde birçok yeni birim açıldı. Rahmetli Ecevit Renault'ya biniyordu, kendisi dışındakiler Mercedes'e biniyordu. Böyle bir anlayışla gidilse Türkiye son 14 yıldaki ivmeyi yakalayamazdı.



SAVUNMA HARCAMALARINDA ETKİ SINIRLI: Savunma birimlerinin ödeneklerinde ihtiyatlı artış yapıyoruz. Bütçe doğrultusunda ihtiyaçlar karşılanıyor.

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VARLIK FONU İÇİN ENVANTER: Özelleştire İdaresi çalışmaları tamamladı. Çeşitli ülkelerden 'Türkiye böyle bir fon kuracaksa biz şu plan, projelerle yer almak istiyoruz' diye teklifler var. Fon'a devredilecek varlıkları belirleyeceğiz. Bunlar Fon'un varlığı haline gelecek. Ya bu varlığı nakde dönüştürecek ya da karşılık gösterip menkul kıymet ihraç edecek.



Bakan Ağbal, gelecek yıla ilişkin turizm geliri beklentisinin 23 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, "Burada 17 milyar dolardan 23 milyar dolara yukarı gelen ivmede Rusya önemli bir faktör. Turizm gelirlerinde artış olacak" diye konuştu.



Hazal ATEŞ