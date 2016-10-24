Engellilere 4 milyon TL

Vodafone Vakfı, 8 yıl önce başlattığı Düşler Akademisi projesi kapsamında sosyal yatırımlarına hız verdi. Proje ile engelli ve sosyal dezavantajlı bireyleri topluma kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Engelliler, kadınlar ve çocuklar olmak üzere sosyal ihtiyaç haritamızın öncelikli kesimleri için önemli sosyal yatırımlar yapıyoruz. Bu mali yılda 1 milyon TL yatırım yaparak, bu alandaki toplam yatırımımızı 4 milyon TL'ye ulaştıracağız" dedi. Vakıf çatısı altında bugüne kadar yaptıkları sosyal yatırımların ise 29 milyon TL'yi bulduğunu söyleyen Süel, "Gerçekleştirdiğimiz projelerle yaklaşık 4 milyon vatandaşımızın hayatına dokunduk. Bugüne kadar toplam 140 binden fazla engelli ve dezavantajlı bireye ulaştık" şeklinde konuştu. 8 yıl önce Alternatif Yaşam Derneği ile birlikte Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında Düşler Akademisi yolculuğuna çıktıklarını anlatan Süel, şöyle devam etti: "5 bin gencin hayatına dokunduk. Düşler Akademisi kuruluşundan beri birçok girişimin model aldığı bir uygulama oldu. Benzeri Kanada'da faaliyete geçti."



Gözde SANCI