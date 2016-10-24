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Devlet kemer sıkacak

Devlet kemer sıkacak
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 sinde devletin harcamalarında kesintiye gittiklerini belirterek, toplam mal ve hizmet alımlarında 2 milyar liralık tasarruf sağlanacağını söyledi. Son 14 yılda gelir dağılımı ve yoksulluk rakamlarındaki iyileşmeye dikkat çeken Ağbal, 500 bin aileye 6 milyar liralık sosyal yardım yapıldığını söyledi. Bakan Ağbal, şu mesajları verdi:
● Örtülü ödenek devletin yüksek siyasi menfaatlerini temin etmek için kullanılıyor. Gıdım gıdım hesabı yapılıyor.
● Gelir dağılımı, yoksulluk rakamları iyileşti. Düşük büyüme, düşük ve orta gelir grubuna zarar veriyor. Türkiye son 3 yıldır k büyümede sürdürülebilir bir tablo ortaya koydu. 500 bin aileye 6 milyar sosyal yardım veriliyor.

60 BİN PERSONEL İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR
Bakan Ağbal, FETÖ bağlantılı personelin açığa alınması dikkate alındığında 2017'de alınacak 60 bin personelin yeterli olup olmayacağı konusunda, şöyle konuştu: "60 bin personelin dağılımı Bakanlar Kurulu'nda ihtiyaçlar kapsamında değerlendirilecek. Çalışma yapılıyor. Gelecek yıl herhangi bir aksamaya meydan vermeden kamu hizmetleri aynen devam edecek."

Hazal ATEŞ
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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