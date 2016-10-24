Devlet kemer sıkacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 bütçesinde devletin harcamalarında kesintiye gittiklerini belirterek, toplam mal ve hizmet alımlarında 2 milyar liralık tasarruf sağlanacağını söyledi. Son 14 yılda gelir dağılımı ve yoksulluk rakamlarındaki iyileşmeye dikkat çeken Ağbal, 500 binaileye 6 milyarliralık sosyal yardım yapıldığını söyledi. Bakan Ağbal, şu mesajları verdi:
● Örtülü ödenek devletin yüksek siyasi menfaatlerini temin etmek için kullanılıyor. Gıdım gıdım hesabı yapılıyor.
● Gelir dağılımı, yoksulluk rakamları iyileşti. Düşük büyüme, düşük ve orta gelir grubuna zarar veriyor. Türkiye son 3 yıldır ekonomik büyümede sürdürülebilir bir tablo ortaya koydu. 500 bin aileye 6 milyar sosyal yardım veriliyor.
60 BİNPERSONELİÇİN ÇALIŞMAYAPILIYOR Bakan Ağbal, FETÖ bağlantılı personelin açığa alınması dikkate alındığında 2017'de alınacak 60 bin personelin yeterli olup olmayacağı konusunda, şöyle konuştu: "60 bin personelin dağılımı Bakanlar Kurulu'nda ihtiyaçlar kapsamında değerlendirilecek. Çalışma yapılıyor. Gelecek yıl herhangi bir aksamaya meydan vermeden kamu hizmetleri aynen devam edecek."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.