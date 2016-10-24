Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım ve hükümete asgari ücretlilerle ilgili yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Bu konuda verilen sözlerin tutulduğunu vurgulayan Müezzinoğlu, "Gerek asgari ücretlilerimiz gerekse asgari ücretli olmayıp da ekim ayında girdikleri vergi dilimleri dolayısıyla ellerine net geçen maaşı bin 300 liranın altına inen bin 700, bin 740 gibi brüt maaşı olan asgari ücretliler dışında olanlar da dahil Sayın Başbakanımızın kamuoyuna verdiği söz üzerine hiç kimse bu anlamda bin 300 liranın altında maaş almayacak. Dolayısıyla asgari ücretlilerin bir kısmı bin 230 liraya kadar hatta biraz daha altına iniyordu. Onlarınki bin 300'e tamamlandı. Şu anda ekim ayı maaşını almaya giden, alınteri döken hiçbir arkadaşımız bin 300 liranın altında maaş almayacak." diye konuştu.

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İŞSİZLİK ORANLARI

Müezzinoğlu, temmuz ayı işsizlik rakamlarında 0,9'luk bir artış olduğuna işaret ederek, "Ama bu sürece baktığımızda da geçen döneme göre ilave 295 binlik artı bir istihdam alanı oluşturduk. Biz 295 bin fazla istihdam alanı üretmemize rağmen işsizlik oranımızda artış oldu. Her bir yaşta 1 milyon 200 bin insanımız var ve istihdam alanına giriyor." dedi.

Bir de çalışmaya talip olan kadınların bulunduğunu vurgulayan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız istihdama daha çok girmek istiyor. O nedenle aşağı çekmeye uğraşmamıza rağmen işsizlik oranında şu anda 10,7'lere geldik ama şu gelişmeleri, Türkiye dışında, Türk milleti dışında hiç kimse kaldıramazdı."

Müezzinoğlu, bütün bu yaşananlara rağmen ülkede geleceğe umutla ve güvenle bakıldığını dile getirerek, "Bu ülkenin dinamikleri, inanıyorum ki önümüzdeki 1-2 yıl içinde işsizlik oranlarını yüzde 9'ların altına indirecek. 2023'te de çok farklı bir Türkiye'yi hep beraber göreceğiz." şeklinde konuştu.