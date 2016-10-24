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Arap taşlı, Rus topuklu seviyor

Arap taşlı, Rus topuklu seviyor
Kadınların ayakkabı tercihi ülkeden ülkeye değişiyor. Kurduğu şirket ile 36 ülkeye internetteki alışveriş siteleri üzerinden ayakkabı ihracatı yapan Ufuk Atan, ülkelere göre tercihin farklılık gösterdiğine dikkat çekti. Avrupalı ve Amerikalı kadınların genelde düz, Ruslar'ın topuklu ve iddialı, Ortadoğulular'ın taşlı ve renkli tasarımlara ilgi duyduğunu belirten Atan, "Türk kadını ise beğendiği ayakkabıya 'Bunu giyerim ama insanlar ne der' düşüncesiyle yaklaşıyor" dedi.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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