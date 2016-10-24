3 bin lira cepte kaldı

Araba almak kolaylaştı. Taşıt kredileri için uygulanan yıllık faiz oranlarında Ağustos başından Ekim ortasına kadar geçen sürede görülen 1 puanlık düşüş, 48 ay vadeli 100bin liralık kredinin maliyetini 2 bin 902 lira azalttı. Merkez Bankası verilerine göre, 5Ağustos'ta yüzde 15.88 olan taşıt kredilerine uygulanan ağırlıklı ortalama yıllık faiz oranı, 14Ekim'de yüzde 14.86'ya geriledi. Bu da aylık ortalama taşıt kredisi faiz oranlarının yüzde1.32'den 1.24'e düşmesini beraberinde getirdi. Böylece geçen 2.5 aylık süreçte taşıt kredileri için uygulanan faiz oranlarında, yıllık1 puan, aylık ise 0.8 puan düşüş yaşandı.
KâR, TUTARA GÖRE DEĞİŞTİ
Böylece 50 bin liralık taşıt kredisini 48 ay vadede ödemek isteyen vatandaşın toplam maliyeti 71 bin 770 liradan 70 bin 320 liraya düştü. Aylık ödeme miktarı bin 495 liradan bin465 liraya gerileyen vatandaş, böylece ayda30 lira, 4 yılda bin 450 lira kâr elde etti. 100 bin liralık kredi çekmek ve bunu 48 aya yaymak isteyen kişilerin ise toplam ödemesi 143 bin 541 liradan 140 bin 639 liraya, aylık taksitleri de 2 bin 990 liradan 2 bin 930 liraya gerilemiş oldu. Böylece toplam geri ödeme miktarı 2 bin 902 lira, aylık taksitler ise 60lira azaldı. Taşıt kredisi faizlerindeki düşüş sonucu tüketici, 24 ay vadede 50 bin liralık taşıt kredisi kullanımında toplamda ortalama 670lira daha az ödeme yapacak. Aynı vadede 100bin liralık taşıt kredisi kullanmak isteyen vatandaşın ise toplamda ortalama bin 340lirası cebinde kalacak. Bu da vatandaşın 8 Ağustos'tan 14 Ekim'e kadar geçen sürede aylık ödemesinin 50 bin liralık kredi için 28lira, 100 bin liralık kredi için ise 56 lira azaldığı anlamına geliyor.
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