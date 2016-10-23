Kıştan önce indirim

Hazır giyim firmaları yeni sezon ürünlerini indirimle birlikte piyasaya sundu. Her yıl Şubat veMart aylarında başlayan indirimler böylece sezonla birlikte ve kış gelmeden başlatıldı. Kazak, mont,ayakkabı gibi ürünlerde yapılan ve yüzde 50'yi bulan indirimler vatandaşı da sevindirdi. Firmalar indirimlerle birlikte satışların arttığını ve piyasanın canlandığını belirtiyor. Marka temsilcileri, "İndirim oranlarıilerleyen zamanda yüzde 70'i debulacak" dediler. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları uyararak alışveriş yaparken özellikle fason ürünlere ve indirim aldatmacası olup olmadığına dikkat etmelerini istedi.
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