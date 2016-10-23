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Kıştan önce

Durgunluğu önlemek isteyen markalar kış ini erken başlattı. İndirim sezon ürünlerinde yüzde 50’yi geçti. Uzmanlar ise vatandaşı uyardı.

Kıştan önce indirim
Hazır firmaları yeni sezon ürünlerini le birlikte piyasaya sundu. Her yıl Şubat ve Mart aylarında başlayan indirimler böylece sezonla birlikte ve kış gelmeden başlatıldı. Kazak, mont, ayakkabı gibi ürünlerde yapılan ve yüzde 50'yi bulan indirimler vatandaşı da sevindirdi. Firmalar indirimlerle birlikte satışların arttığını ve piyasanın canlandığını belirtiyor. Marka temsilcileri, "İndirim oranları ilerleyen zamanda yüzde 70'i de bulacak" dediler. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları uyararak yaparken özellikle fason ürünlere ve indirim aldatmacası olup olmadığına dikkat etmelerini istedi.
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