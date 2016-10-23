İş adamlarına yeşil pasaport

Ekonomi Bakanı NihatZeybekci, Denizli İhracatçılarBirliği'nin düzenlediği törendepasaport müjdesi verdi. Zeybekci"15 bin ihracatçımıza yeşilpasaport vereceğiz. 1 ile 10milyon dolar arası ihracat yapanşirkete 1 pasaport hakkı, 10-25milyon dolar arası 2, 25-50 milyondolar arası 3, 50-100 milyon dolararası 4, 100 milyon dolar üzerinde5 yeşil pasaport hakkı o şirketetahsis edilecek. Şirketin uygungördüğü çalışanlarına verilmekkaydıyla" dedi.
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