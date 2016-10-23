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İş adamlarına

İş adamlarına yeşil pasaport
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği törende pasaport müjdesi verdi. Zeybekci "15 bin ihracatçımıza yeşil pasaport vereceğiz. 1 ile 10 milyon dolar arası ihracat yapan şirkete 1 pasaport hakkı, 10-25 milyon dolar arası 2, 25-50 milyon dolar arası 3, 50-100 milyon dolar arası 4, 100 milyon dolar üzerinde 5 hakkı o şirkete tahsis edilecek. Şirketin uygun gördüğü çalışanlarına verilmek kaydıyla" dedi.
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