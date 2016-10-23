İran ve Türkiye arasında bir ilk

İran'ın başkenti Tahran'dan Denizli'ye Çardak Havalimanına ilk defa charter seferleri başlatıldı. İçerisinde İranlı 295 turist taşıyan uçak, Tahran'dan kalkarak direkt uçuşla Denizli Çardak Havalimanına gece saat 01.30'da iniş yaparak ilk seferini yaptı. İran'dan gelen turist kafilesi için uçağın havalimanına inişinin ardından iki tanker ile üzerine su fışkırtıldı.

300 KİŞİLİK KAFİLE

Her hafta yaklaşık 300 kişilik kafile halinde Tahran-Denizli, Denizli-Tahran şeklinde seferler yapılması planlanıyor. Bir sene boyunca sürmesi planlanan seferlerle, yaklaşık 20 bin İranlı turistin Denizli'ye getirilmesi ve konaklaması hedefleniyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren ve turizm anlaşmasını sağlayan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarı ise gelen ilk turist kafilesini çalışanlarıyla birlikte uçak kapısında çiçeklerle karşıladı.

'DENİZLİ'YE İLK CHARTER UÇUŞ'

Denizli'de ilk charter uçuşlarının heyecanı içinde olduklarını belirten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarı, "Denizli'ye ilk charter uçuşlarını başlattık ve her hafta Denizli'den Tahran'a, Tahran'dan Denizli'ye direk uçuşlarımız başladı. Biz bunu Denizli Pamukkale'deki konaklama sayısını arttırmak amacıyla hem de Denizli ile İran arasındaki ticari bağları geliştirmek için bu işi başlattık. Bütün Denizlimiz'in, İran'daki iş adamlarımızın, STKlarımızın bu işe destek vermesini bekliyoruz. İnşaallah, hepimiz için, şehrimizi için, ülkemiz için hayırlısı olur" dedi.