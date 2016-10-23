İcat çıkartıyorlar

Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğinde bu yıl ilki düzenlenen TürkiyeTasarım Haftası/Design WeekTurkey büyük ilgi gördü. Etkinliği 3 günde 15 bin kişi ziyaret ederken endüstriyel tasarım, moda ve görsel iletişim tasarımında uluslararası pek çok isim de buluştu. TİM BaşkanıMehmet Büyükekşi, "Türkiye'nin ekonomik ve kültürel geleceği için önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyan etkinliğimiz, geleceğin trendlerine yön vermemize katkı sağlayacak" dedi. Etkinlikte EzraÇetin'in kalp krizi gibi hastalıkların bir hafta öncesinden anlaşılmasını sağlayan akıllı tişörtleri büyük ilgi gördü. Engelli yolcular düşünülerek tasarlanan TAQUA deniz taksi ise özel ödül sahibi oldu. Leke tutmayan gömlekler, engelliler için erişim sistemi, wifi ile kontrol edilebilen ev eşyaları gibi pekçok yenilik sergilendi. Bir konuşma yapan Lady Gaga,Taylor Swift gibi ünlüleri gidiren Minna Parikka ise "sıradışı olun, müşteri ile bağ kurun" dedi.
* Giuseppe Manente ve Abramo Mion'un Koleksiyon Mobilya için tasarladığı Calder adlı modüler oturma grubu, DesignTurkey Tasarım Ödülleri'nde Üstün Tasarım Ödülü aldı.
* Nihat Duran'ın tasarladığı Selamlique Kapsüllü Türk Kahve Makinası Design Turkey Tasarım Ödülleri'nde Üstün Tasarım Ödülü aldı. Jüri ödülü ise deniz taksi tasarımına verildi.
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