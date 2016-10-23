Gençlere ‘İŞ’ten destek

Türkiye İş Bankası, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimlerine önemli katkı yapan satranç sporunun yaygınlaşması için desteklerine devam ediyor. İş Bankası ve TürkiyeSatranç Federasyonu yetkilileri bu sene Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen "Dünya Yaş GruplarıSatranç Şampiyonası"nda Türkiye'yi temsil eden 9 çocuğa destek vermek amacıyla Batum'a giderek çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. İş BankasıGenel Müdür Yardımcısı SenarAkkuş, Türkiye'de satrancın gelişmesi amacıyla 10 yıldır verdikleri desteğin süreceğini belirtti. Akkuş satrancın çocukların ilerideki hayatlarına da olumlu katkı yaptığını söyledi. İş Bankası'nın Türkiye genelinde 16 bin841 satranç sınıfı bulunuyor.
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